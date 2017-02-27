Starikan написав:И всё это благодаря девальвации с 8 до 27? Убили внутренний спрос и обрадовались. Сейчас зелень занимается тем же самым.
Я тоже не совсем понимаю логику действий правительства. Особенно порадовал господин Гетманцев, который прямо заявил: для запуска экономики нужна девальвация. Это нобелевская премия, не меньше. То есть, по этой теории, после роста курса с 8 до 28, Украина должна давно стать первой экономикой в мире, но почему-то этого никто не наблюдает. Скорее всего это новый оптический эффект в физике: экономика после девальвации в 350% просто разбухла от денег, но этого не видно. Такая вот оптика.
Меня глупого, в университетах учили такие же глупые, что для нормальной работы экономики нужны прежде всего инвестиции, а для их привлечения необходима защита частной собственности, равная конкуренция и привлекательная налоговая система. Вместо этого правительство предлагает очередную схему: производится эмиссия денежной массы (особенно порадовало слово «контролируемая»), затыкается дыра в бюджете, после этого население с полными карманами свеженапечатанных денег скупает все что можно, часть этих денег в виде налогов возвращается в казну, а другая часть идёт на развитие товаропроизводителя, продукция которого и была приобретена населением. Долгие и продолжительные аплодисменты!
В реальности будет следующее: часть эмиссионных денег в виде налогов конечно вернётся, но большая часть начнёт давить на курс (дураков осталось мало, если есть лишнее – покупается валюта). После этого правительство выпустит бумажку: с первого числа минимальная зарплата будет «до хрена» (ну а чего мелочиться, бумага стерпит). Курс пойдёт вверх, товары начнут дорожать, инфляция будет двузначной, по девальвации даже прогнозов давать не хочу, бизнес увеличивать зарплаты в таких условиях не будет. В итоге, через какое-то время дефицит бюджета опять начнёт рост, и господин Гетманцев (если к тому времени он ещё будет у власти) скажет, что для запуска экономики нужна опять девальвация. А как же экспорт? Там тоже дураков нет. Естественно, лучше купить ещё один замок во Франции, чем инвестировать непонятно во что. Это действительно более выгодное вложение денег.
Весь этот цирк напоминает больного, которому вместо лечения постоянно вкалывают адреналин, а ему все хуже и хуже. Я не знаю где учились эти люди, но любой студент соответствующего профиля знает, что эмиссия без обеспечения всегда приводит к цене за буханку хлеба с несколькими нулями. Тем более уже напечатали купюру в 1 000 гривен. Чем не повод для гордости?
Moneta написав:Новий глава Національного банку Кирило Шевченко вніс правки у свою декларацію про доходи.
Зокрема, голова НБУ вказав, що отримав 1 мільйон 305 тисяч 350 гривень процентів у швейцарському банку Ломбард Одіер і Ко ЛТД. Також спільно з дружиною у цьому банку Шевченко тримає понад 3 мільйони доларів і майже 10 тисяч євро.
Також Шевченко вказав квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 року.
Голова НБУ вказав два дорогих чоловічих годинники, 7 жіночих годинників з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 4 жіночі наручні браслети з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 5 гарнітурів (сережки, каблучка та кольє з коштовного металу), 2 каблучки з коштовного металу з коштовним каменем та дві пари коштовних сережок, жіночу сумку Hermes та дві жіночі шуби Maurizio Braschi.
У прошлого 40 объектов недвиги и далее список.И сколько их таких.Счас бы революцию 1917 года и всё отнять.Ведь абсолютно понятно, что всё это заработано не честным трудом, а лазейками в законах принимаемых под самих себя. панибратством. лоббированием интересов, монополизмом спекуляцией и т д.Последняя революция принесла немного не те результаты, что были нужны стране...
Пост "Кучинелли" вже 5+. Вражає. Історія вчить, що нічого не вчить революція і її наслідки це десятки млн. загублених життів.
Игорь Алексеевич написав:сегодн был пик подьёма. сзавтрашнего дня уйдём вниз и до 22 августа будет курс в обменниках в среднем 27.50-27.75
а найдите мне на этом форуме доказательства хотя бы за последний год, что курс будет 100 пудов или 23 или 33
Предсказание курса сродни прогнозу погоды на долгосрок - с какой-то долей вероятности. Однако на форуме есть множество аргументированных предположений. Верных или неверных - это второй вопрос. У вас же просто голословное утверждение. Которое также голословно можно и похерить без зазрений совести .
Moneta написав:Новий глава Національного банку Кирило Шевченко вніс правки у свою декларацію про доходи.
Зокрема, голова НБУ вказав, що отримав 1 мільйон 305 тисяч 350 гривень процентів у швейцарському банку Ломбард Одіер і Ко ЛТД. Також спільно з дружиною у цьому банку Шевченко тримає понад 3 мільйони доларів і майже 10 тисяч євро.
Також Шевченко вказав квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 року.
Голова НБУ вказав два дорогих чоловічих годинники, 7 жіночих годинників з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 4 жіночі наручні браслети з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 5 гарнітурів (сережки, каблучка та кольє з коштовного металу), 2 каблучки з коштовного металу з коштовним каменем та дві пари коштовних сережок, жіночу сумку Hermes та дві жіночі шуби Maurizio Braschi.
У прошлого 40 объектов недвиги и далее список.И сколько их таких.Счас бы революцию 1917 года и всё отнять.Ведь абсолютно понятно, что всё это заработано не честным трудом, а лазейками в законах принимаемых под самих себя. панибратством. лоббированием интересов, монополизмом спекуляцией и т д.Последняя революция принесла немного не те результаты, что были нужны стране...
Пост "Кучинелли" вже 5+. Вражає. Історія вчить, що нічого не вчить революція і її наслідки це десятки млн. загублених життів.
Современная европейская революция не чета прошлым. Никак миллионов погибших не будет.
p_vovk74 написав:Однако на форуме есть множество аргументированных предположений. Верных или неверных - это второй вопрос. У вас же просто голословное утверждение. Которое также голословно можно и похерить без зазрений совести .
Есть простой совет на эту тему: пропускайте мимо все прогнозы без аргументов. И будет Вам счастье! Балаболов тут хватает. Тяжело отсеивать рациональные зерна от плевел, но такова наша жизнь...
А тем временем опт снова нашел точку равновесия. На этот раз на 28.05-28.08.