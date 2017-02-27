Додано: Чет 23 лип, 2020 12:57

Starikan написав: И всё это благодаря девальвации с 8 до 27?

Убили внутренний спрос и обрадовались.

Сейчас зелень занимается тем же самым. И всё это благодаря девальвации с 8 до 27?Убили внутренний спрос и обрадовались.Сейчас зелень занимается тем же самым.

Я тоже не совсем понимаю логику действий правительства. Особенно порадовал господин Гетманцев, который прямо заявил: для запуска экономики нужна девальвация. Это нобелевская премия, не меньше. То есть, по этой теории, после роста курса с 8 до 28, Украина должна давно стать первой экономикой в мире, но почему-то этого никто не наблюдает. Скорее всего это новый оптический эффект в физике: экономика после девальвации в 350% просто разбухла от денег, но этого не видно. Такая вот оптика.Меня глупого, в университетах учили такие же глупые, что для нормальной работы экономики нужны прежде всего инвестиции, а для их привлечения необходима защита частной собственности, равная конкуренция и привлекательная налоговая система. Вместо этого правительство предлагает очередную схему: производится эмиссия денежной массы (особенно порадовало слово «контролируемая»), затыкается дыра в бюджете, после этого население с полными карманами свеженапечатанных денег скупает все что можно, часть этих денег в виде налогов возвращается в казну, а другая часть идёт на развитие товаропроизводителя, продукция которого и была приобретена населением. Долгие и продолжительные аплодисменты!В реальности будет следующее: часть эмиссионных денег в виде налогов конечно вернётся, но большая часть начнёт давить на курс (дураков осталось мало, если есть лишнее – покупается валюта). После этого правительство выпустит бумажку: с первого числа минимальная зарплата будет «до хрена» (ну а чего мелочиться, бумага стерпит). Курс пойдёт вверх, товары начнут дорожать, инфляция будет двузначной, по девальвации даже прогнозов давать не хочу, бизнес увеличивать зарплаты в таких условиях не будет. В итоге, через какое-то время дефицит бюджета опять начнёт рост, и господин Гетманцев (если к тому времени он ещё будет у власти) скажет, что для запуска экономики нужна опять девальвация. А как же экспорт? Там тоже дураков нет. Естественно, лучше купить ещё один замок во Франции, чем инвестировать непонятно во что. Это действительно более выгодное вложение денег.Весь этот цирк напоминает больного, которому вместо лечения постоянно вкалывают адреналин, а ему все хуже и хуже. Я не знаю где учились эти люди, но любой студент соответствующего профиля знает, что эмиссия без обеспечения всегда приводит к цене за буханку хлеба с несколькими нулями. Тем более уже напечатали купюру в 1 000 гривен. Чем не повод для гордости?