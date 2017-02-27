Кучинелли написав:У прошлого 40 объектов недвиги и далее список.И сколько их таких.Счас бы революцию 1917 года и всё отнять.Ведь абсолютно понятно, что всё это заработано не честным трудом, а лазейками в законах принимаемых под самих себя. панибратством. лоббированием интересов, монополизмом спекуляцией и т д.Последняя революция принесла немного не те результаты, что были нужны стране...
Пост "Кучинелли" вже 5+. Вражає. Історія вчить, що нічого не вчить революція і її наслідки це десятки млн. загублених життів.
Современная европейская революция не чета прошлым. Никак миллионов погибших не будет.
Тов. "Кучинелли" якось як приклад наводить не революцію троянд чи ще якусь, а саме 1917. Минулого року на цій хвилі і відбулось народне волевиявлення, а зараз вже і на тодішні "нові обличчя" прийшла віддача і бажання, щоб їх судили та розкуркулювали.
Ой+ написав:Тов. "Кучинелли" якось як приклад наводить не революцію троянд чи ще якусь, а саме 1917. Минулого року на цій хвилі і відбулось народне волевиявлення, а зараз вже і на тодішні "нові обличчя" прийшла віддача і бажання, щоб їх судили та розкуркулювали.
А я пишу о том, что уже не будет у нас времен страшного, миллионного кровопролития. Люди к этому просто неготовы, кроме "цепей" у них уже есть много чего, и умирать никто не готов за идею. В прошлых войнах, как пример, люди гибли тысячами и десятками тысяч. Сейчас же, потери в десяток военных воспринимается как трагедия огромного масштаба.
Moneta написав:Новий глава Національного банку Кирило Шевченко вніс правки у свою декларацію про доходи.
Зокрема, голова НБУ вказав, що отримав 1 мільйон 305 тисяч 350 гривень процентів у швейцарському банку Ломбард Одіер і Ко ЛТД. Також спільно з дружиною у цьому банку Шевченко тримає понад 3 мільйони доларів і майже 10 тисяч євро.
Також Шевченко вказав квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 року.
Голова НБУ вказав два дорогих чоловічих годинники, 7 жіночих годинників з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 4 жіночі наручні браслети з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 5 гарнітурів (сережки, каблучка та кольє з коштовного металу), 2 каблучки з коштовного металу з коштовним каменем та дві пари коштовних сережок, жіночу сумку Hermes та дві жіночі шуби Maurizio Braschi.
От цікаво, що це за Голова, яка не довіряє ні валюті ні банківській системі. Ганьба. І ці люди ще вчать "родіну любіть"
Ой+ написав:Тов. "Кучинелли" якось як приклад наводить не революцію троянд чи ще якусь, а саме 1917. Минулого року на цій хвилі і відбулось народне волевиявлення, а зараз вже і на тодішні "нові обличчя" прийшла віддача і бажання, щоб їх судили та розкуркулювали.
А я пишу о том, что уже не будет у нас времен страшного, миллионного кровопролития. Люди к этому просто неготовы, кроме "цепей" у них уже есть много чего, и умирать никто не готов за идею. В прошлых войнах, как пример, люди гибли тысячами и десятками тысяч. Сейчас же, потери в десяток военных воспринимается как трагедия огромного масштаба.
Імхо, ви не праві! В польоті люди можуть так перевзуватись, що їх вчорашніх, мирних і добрих, можна не впізнати, коли всі стануть однаково злими, голодними і втратившими надію
Ой+ написав:Тов. "Кучинелли" якось як приклад наводить не революцію троянд чи ще якусь, а саме 1917. Минулого року на цій хвилі і відбулось народне волевиявлення, а зараз вже і на тодішні "нові обличчя" прийшла віддача і бажання, щоб їх судили та розкуркулювали.
А я пишу о том, что уже не будет у нас времен страшного, миллионного кровопролития. Люди к этому просто неготовы, кроме "цепей" у них уже есть много чего, и умирать никто не готов за идею. В прошлых войнах, как пример, люди гибли тысячами и десятками тысяч. Сейчас же, потери в десяток военных воспринимается как трагедия огромного масштаба.
Пожалуйста, астанавитесь. (с)
Ваших мыслей и аргументов о политиках-ворах и революциях с нетерпением ждут на политической ветке.