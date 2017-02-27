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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6041604260436044>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 186
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
93
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:40

  vano80 написав:
  Ой+ написав:
  Кучинелли написав:У прошлого 40 объектов недвиги и далее список.И сколько их таких.Счас бы революцию 1917 года и всё отнять.Ведь абсолютно понятно, что всё это заработано не честным трудом, а лазейками в законах принимаемых под самих себя. панибратством. лоббированием интересов, монополизмом спекуляцией и т д.Последняя революция принесла немного не те результаты, что были нужны стране...


Пост "Кучинелли" вже 5+. Вражає. Історія вчить, що нічого не вчить революція і її наслідки це десятки млн. загублених життів.


Современная европейская революция не чета прошлым. Никак миллионов погибших не будет.


Тов. "Кучинелли" якось як приклад наводить не революцію троянд чи ще якусь, а саме 1917. Минулого року на цій хвилі і відбулось народне волевиявлення, а зараз вже і на тодішні "нові обличчя" прийшла віддача і бажання, щоб їх судили та розкуркулювали.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:41

  vano80 написав:
  Вадюшка написав:
  vano80 написав:Современная европейская революция не чета прошлым. Никак миллионов погибших не будет.

Миллионы не миллионы, но десятки тысяч ВОЗ вроде рапортует.


Какое отношение воз имеет к изъятию излишков у проворовавшихся украинских чинуш?

Какое отношение п.у.ч. имеют к Европе?

Моя же реплика была о том, что в т.н. цивилизованной части мира войны и революции сейчас ведутся не танками и самолётами.

Впрочем, это всё оффтоп, предлагаю завязывать.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:45

  Ой+ написав:Тов. "Кучинелли" якось як приклад наводить не революцію троянд чи ще якусь, а саме 1917. Минулого року на цій хвилі і відбулось народне волевиявлення, а зараз вже і на тодішні "нові обличчя" прийшла віддача і бажання, щоб їх судили та розкуркулювали.


А я пишу о том, что уже не будет у нас времен страшного, миллионного кровопролития. Люди к этому просто неготовы, кроме "цепей" у них уже есть много чего, и умирать никто не готов за идею.
В прошлых войнах, как пример, люди гибли тысячами и десятками тысяч. Сейчас же, потери в десяток военных воспринимается как трагедия огромного масштаба.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:51

  Zebra написав:
  Искатель написав:
  Moneta написав:МБ 27.91 на моменте

видимо стену НБУ скушали и карабкаемся вверх.

На моменте 27,88/27,895.
От сотки Нацбанка отъели примерно половину и сейчас ниже.
27,91 не было сегодня.

гривно-интрументо влошенцы ликуют и плюсуют активно :lol:
копейку отыграли

Шо ты такой злой , велосипед без седла, на трубке сидиш? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:51

  Moneta написав:Новий глава Національного банку Кирило Шевченко вніс правки у свою декларацію про доходи.

Зокрема, голова НБУ вказав, що отримав 1 мільйон 305 тисяч 350 гривень процентів у швейцарському банку Ломбард Одіер і Ко ЛТД. Також спільно з дружиною у цьому банку Шевченко тримає понад 3 мільйони доларів і майже 10 тисяч євро.

Також Шевченко вказав квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 року.

Голова НБУ вказав два дорогих чоловічих годинники, 7 жіночих годинників з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 4 жіночі наручні браслети з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 5 гарнітурів (сережки, каблучка та кольє з коштовного металу), 2 каблучки з коштовного металу з коштовним каменем та дві пари коштовних сережок, жіночу сумку Hermes та дві жіночі шуби Maurizio Braschi.

От цікаво, що це за Голова, яка не довіряє ні валюті ні банківській системі. Ганьба. І ці люди ще вчать "родіну любіть"
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:52

  vano80 написав:
  Ой+ написав:Тов. "Кучинелли" якось як приклад наводить не революцію троянд чи ще якусь, а саме 1917. Минулого року на цій хвилі і відбулось народне волевиявлення, а зараз вже і на тодішні "нові обличчя" прийшла віддача і бажання, щоб їх судили та розкуркулювали.


А я пишу о том, что уже не будет у нас времен страшного, миллионного кровопролития. Люди к этому просто неготовы, кроме "цепей" у них уже есть много чего, и умирать никто не готов за идею.
В прошлых войнах, как пример, люди гибли тысячами и десятками тысяч. Сейчас же, потери в десяток военных воспринимается как трагедия огромного масштаба.

Імхо, ви не праві! В польоті люди можуть так перевзуватись, що їх вчорашніх, мирних і добрих, можна не впізнати, коли всі стануть однаково злими, голодними і втратившими надію :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:53

  vano80 написав:
  Ой+ написав:Тов. "Кучинелли" якось як приклад наводить не революцію троянд чи ще якусь, а саме 1917. Минулого року на цій хвилі і відбулось народне волевиявлення, а зараз вже і на тодішні "нові обличчя" прийшла віддача і бажання, щоб їх судили та розкуркулювали.


А я пишу о том, что уже не будет у нас времен страшного, миллионного кровопролития. Люди к этому просто неготовы, кроме "цепей" у них уже есть много чего, и умирать никто не готов за идею.
В прошлых войнах, как пример, люди гибли тысячами и десятками тысяч. Сейчас же, потери в десяток военных воспринимается как трагедия огромного масштаба.


Пожалуйста, астанавитесь. (с)

Ваших мыслей и аргументов о политиках-ворах и революциях с нетерпением ждут на политической ветке.
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Учетную ставку НБУ оставили неизменной - 6%.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vano80 написав:Какое отношение воз имеет к изъятию излишков у проворовавшихся украинских чинуш?

А какое отношение тот же Смолий имеет к чинушам, если до НБУ он не был нигде в госструктурах, а декларация уже имела нынешнее содержание?
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