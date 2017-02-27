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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6041604260436044

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 186
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
93
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:08

  Starikan написав:
  Qwerty написав:
  centurionus написав: Ще раз напишу - немає кореляції між зростанням та девальвацією в Україні. Було вже на гілці, з графіками та таблицями. Крапка. Є зв'язок певний із цінами на експортовані товари на зовнішніх ринках.
Сільське господарство країни із занедбаного з невисокими урожаями, низькою ефективністю і відносно невисокими експортними можливостями стало ефективним, збільшивши майже на 50% і продуктивність і експорт! А також отримало сучасну техніку і технології! Ось вчора був на одному МЕЗі, де повним ходом йде дуже серйозна реконструкція і вкладено десятки мільйонів доларів! Підписали взаємовигідний договір на поставку насіння соняшника.

И всё это благодаря девальвации с 8 до 27?
Не смешите.
Убили внутренний спрос и обрадовались.
Сейчас зелень занимается тем же самым.

Не,не зелень.Зелень это производная,и когда новый глава НБУ при падении гривны говорит,что все нормально,то я верю,крупному экспортному капиталу и министру финансов нормально.Спрос убивается,факт,но виноваты не зелёные и даже не всегда и во всем виноватые голубые-виноват мудрый украинский нарид,который упорно не желает жить хорошо.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:Предсказание курса сродни прогнозу погоды на долгосрок - с какой-то долей вероятности.
Однако на форуме есть множество аргументированных предположений. Верных или неверных - это второй вопрос. У вас же просто голословное утверждение. Которое также голословно можно и похерить без зазрений совести .


точные аргументированные прогнозы про финансовый рынок страны - это в швейцарии.
а у нас интуиция по махинациям по огвз, а значит можно делать пприблиз. прогнозы кто и как вложился, для чего, сроки, а значит и курс для их спек. вложений и выхода :roll:
отсюда и делаем прогноз по валюте на ближ. время :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:24

flyman От цікаво, що це за Голова, яка не довіряє ні валюті ні банківській системі. Ганьба. І ці люди ще вчать "родіну любіть"

Смешная у Вас шутка!
Что там с нашей реальной экономикой?
Чем реально обеспечена гривна?
Тут риски - Запредельные, держать крупное бабло в гривняке, да и зачем?
Это не "валюта фондирования", чисто спекулятивный инструмент.

Там ставку на 6 процентах оставили, типа до них "вдруг дошло", куда приехали!
А поздно уже, амигосы... "Поинт оф но ретёрн" - пройдена.
Мир просто заливают дешевым долларом, пузыри растут и уже в ближайшее время, наступит развязка.
Трамп надеется до выборов пузыри раздувать.
Возможно, но если и выйдет, то уже к 2022- му, мощнейший обвал всего, там Циклы, от них - никуда.
У меня рисует дно на 2022, далее на 2025.
Скорее всего, войнушку ядрёную замутят.
Ну а снйчас, девал уже нас не спасёт...
Только полная смена экономической модели, смена политической элиты и даже смена мировоззрения - идёт и никак иначе.
Увы, но идеологии Януковича, Порошенко и Зеленского, не привели ни к росту промышленного производства, ни к импорту технологий либо созданию своих, не привели к качественному образованию, медицине... да ни к чему они не привели, кроме как массовый отток населения, вымирание, деградация и разруха(которая в головах, как говорил Преображенский)!



ПыСы Там Саакашвили разоблачает Порошенко в том, что тот отвёз в ЕС 5 млрд взятки. Прикольно, хотя и не удивительно, как бы.
Опять какой-то клоун заложников захватил.
Дурной пример - заразителен!
А что? Посадят террориста, кормить будут, интервью брать и тд. Всенародная известность, как-никак!
Так мы и Игил переплюнем!

Кушаем попкорн и с восторгом наблюдаем за Финалом!
А интресно, всё таки, где же таких "умок" понабирали во владу? Где их производят?
На каких "станках"? :D
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