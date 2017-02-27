Starikan написав:Qwerty написав:Сільське господарство країни із занедбаного з невисокими урожаями, низькою ефективністю і відносно невисокими експортними можливостями стало ефективним, збільшивши майже на 50% і продуктивність і експорт! А також отримало сучасну техніку і технології! Ось вчора був на одному МЕЗі, де повним ходом йде дуже серйозна реконструкція і вкладено десятки мільйонів доларів! Підписали взаємовигідний договір на поставку насіння соняшника.
И всё это благодаря девальвации с 8 до 27?
Не смешите.
Убили внутренний спрос и обрадовались.
Сейчас зелень занимается тем же самым.
Не,не зелень.Зелень это производная,и когда новый глава НБУ при падении гривны говорит,что все нормально,то я верю,крупному экспортному капиталу и министру финансов нормально.Спрос убивается,факт,но виноваты не зелёные и даже не всегда и во всем виноватые голубые-виноват мудрый украинский нарид,который упорно не желает жить хорошо.