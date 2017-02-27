p_vovk74 написав:Предсказание курса сродни прогнозу погоды на долгосрок - с какой-то долей вероятности. Однако на форуме есть множество аргументированных предположений. Верных или неверных - это второй вопрос. У вас же просто голословное утверждение. Которое также голословно можно и похерить без зазрений совести .
точные аргументированные прогнозы про финансовый рынок страны - это в швейцарии. а у нас интуиция по махинациям по огвз, а значит можно делать пприблиз. прогнозы кто и как вложился, для чего, сроки, а значит и курс для их спек. вложений и выхода отсюда и делаем прогноз по валюте на ближ. время
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
flyman От цікаво, що це за Голова, яка не довіряє ні валюті ні банківській системі. Ганьба. І ці люди ще вчать "родіну любіть"
Смешная у Вас шутка! Что там с нашей реальной экономикой? Чем реально обеспечена гривна? Тут риски - Запредельные, держать крупное бабло в гривняке, да и зачем? Это не "валюта фондирования", чисто спекулятивный инструмент.
Там ставку на 6 процентах оставили, типа до них "вдруг дошло", куда приехали! А поздно уже, амигосы... "Поинт оф но ретёрн" - пройдена. Мир просто заливают дешевым долларом, пузыри растут и уже в ближайшее время, наступит развязка. Трамп надеется до выборов пузыри раздувать. Возможно, но если и выйдет, то уже к 2022- му, мощнейший обвал всего, там Циклы, от них - никуда. У меня рисует дно на 2022, далее на 2025. Скорее всего, войнушку ядрёную замутят. Ну а снйчас, девал уже нас не спасёт... Только полная смена экономической модели, смена политической элиты и даже смена мировоззрения - идёт и никак иначе. Увы, но идеологии Януковича, Порошенко и Зеленского, не привели ни к росту промышленного производства, ни к импорту технологий либо созданию своих, не привели к качественному образованию, медицине... да ни к чему они не привели, кроме как массовый отток населения, вымирание, деградация и разруха(которая в головах, как говорил Преображенский)!
ПыСы Там Саакашвили разоблачает Порошенко в том, что тот отвёз в ЕС 5 млрд взятки. Прикольно, хотя и не удивительно, как бы. Опять какой-то клоун заложников захватил. Дурной пример - заразителен! А что? Посадят террориста, кормить будут, интервью брать и тд. Всенародная известность, как-никак! Так мы и Игил переплюнем!
Кушаем попкорн и с восторгом наблюдаем за Финалом! А интресно, всё таки, где же таких "умок" понабирали во владу? Где их производят? На каких "станках"?
МБ 27.91 на моменте видимо стену НБУ скушали и карабкаемся вверх. ... На моменте 27,88/27,895.От сотки Нацбанка отъели примерно половину и сейчас ниже. 27,91 не было сегодня. ... Плюсуют те, кто выискивает крупицы информации среди моря эмоций.
Плюсую я правильно понимаю, что в пн. и вт. "оферами с запасом" НБУ обозначил желаемое направление и дневной лимит роста, но до них спрос не доставал? А вчера уже под 200 интервенций выкупили, на сегодня драйва хватило до 50 пока. И если вербальные интервенции последних 2 недель нал не впечатлили, то эта движуха(с Пт) - таки да. И он стал над 28. Теперь через МБ тормознут под 28 (сегодня "стенка" на 27.90 была), вдох-выдох, и с августа, чуть плавнее, в каноническом темпе 1-1,5% в неделю - к Дню знаний: "Здравствуйте, дети. Сегодня - 1 сентября и вы узнаете, что у нас в стране новый курс. Он хороший, так папа сказал. Его зовут, ну скажем, 30. А если будете баловаться и не соблюдать карантин, то назначим его среднегодовым"
kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.
P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо
Думаю, рановато слились. Сейчас поставлена задача слить транш как можно дороже, до слива курс будут завышать как только можно
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Искатель написав:На моменте 27,88/27,895. От сотки Нацбанка отъели примерно половину
Вот интересно: всего за несколько дней 350 (100+200вчера+уже50сегодня) млн спущено в унитаз, и все во имя чего? - чтобы на следующей неделе и через неделю погашаемые ок. 28 миллиардов гривен можно было успеть конвертировать по комфортному курсу? А остальным что? - опустевшие резервы? Интересная избирательность в пользу необозначенного круга "инвесторов" в овгз. Не логичнее ли было бы дать идти вещам естественным путем и отпустить господ инвесторов по тому курсу, который вполне рыночно сложится на момент погашения? Но, судя по текущим действим НБУ, логики бывают разными, и по одной из них прокатить с курсом лучше "пересічних" опосля, чем избранных уже сегодня.
kianushkolosov нет, скорее всего - Вы ошибаетесь, т.к. не учитываете внешних факторов
Судя по рынку(мировому), он очень перегрет. Смотрите на золото, фонду, отдельные бумаги. Со дня на день, может начаться фиксация прибыли крупными спекулянтами, а современный рынок - это спекули, в первую очередь. S&P 3300-3340 на сегодня потолок, и мы возле потолка. Народ ждёт 3400, но кто знает.
Если начнётся фиксация, пойдёт очень мощное и быстрое усиление доллара. Невероятно быстрое, я не уверен, что ФРС сможет погасить эту волну, без новых супермер по спасению экономики.
Что будет с гривной, в таком случае, думаю, все догадываются. Ясно, что нарисуют "продление карантина" и пр. короновирусы, чтобы погасить возможные волнения, но это будут уже следствия а не причины.
Так что, я бы- не расслаблялся.
Укрепить гривну - могут Законы, которые поддержали бы реальную экономику, создали условия для работы бизнеса, запустили бы в нормальном режиме банковскую систему и пр.
Увы, таких не вижу, наоборот за глотку давят всех. Ну, предсмертное это всё.