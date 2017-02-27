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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60416042604360446045>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 188
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
95
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:Предсказание курса сродни прогнозу погоды на долгосрок - с какой-то долей вероятности.
Однако на форуме есть множество аргументированных предположений. Верных или неверных - это второй вопрос. У вас же просто голословное утверждение. Которое также голословно можно и похерить без зазрений совести .


точные аргументированные прогнозы про финансовый рынок страны - это в швейцарии.
а у нас интуиция по махинациям по огвз, а значит можно делать пприблиз. прогнозы кто и как вложился, для чего, сроки, а значит и курс для их спек. вложений и выхода :roll:
отсюда и делаем прогноз по валюте на ближ. время :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:24

flyman От цікаво, що це за Голова, яка не довіряє ні валюті ні банківській системі. Ганьба. І ці люди ще вчать "родіну любіть"

Смешная у Вас шутка!
Что там с нашей реальной экономикой?
Чем реально обеспечена гривна?
Тут риски - Запредельные, держать крупное бабло в гривняке, да и зачем?
Это не "валюта фондирования", чисто спекулятивный инструмент.

Там ставку на 6 процентах оставили, типа до них "вдруг дошло", куда приехали!
А поздно уже, амигосы... "Поинт оф но ретёрн" - пройдена.
Мир просто заливают дешевым долларом, пузыри растут и уже в ближайшее время, наступит развязка.
Трамп надеется до выборов пузыри раздувать.
Возможно, но если и выйдет, то уже к 2022- му, мощнейший обвал всего, там Циклы, от них - никуда.
У меня рисует дно на 2022, далее на 2025.
Скорее всего, войнушку ядрёную замутят.
Ну а снйчас, девал уже нас не спасёт...
Только полная смена экономической модели, смена политической элиты и даже смена мировоззрения - идёт и никак иначе.
Увы, но идеологии Януковича, Порошенко и Зеленского, не привели ни к росту промышленного производства, ни к импорту технологий либо созданию своих, не привели к качественному образованию, медицине... да ни к чему они не привели, кроме как массовый отток населения, вымирание, деградация и разруха(которая в головах, как говорил Преображенский)!



ПыСы Там Саакашвили разоблачает Порошенко в том, что тот отвёз в ЕС 5 млрд взятки. Прикольно, хотя и не удивительно, как бы.
Опять какой-то клоун заложников захватил.
Дурной пример - заразителен!
А что? Посадят террориста, кормить будут, интервью брать и тд. Всенародная известность, как-никак!
Так мы и Игил переплюнем!

Кушаем попкорн и с восторгом наблюдаем за Финалом!
А интресно, всё таки, где же таких "умок" понабирали во владу? Где их производят?
На каких "станках"? :D
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:30

МБ 27.91 на моменте
видимо стену НБУ скушали и карабкаемся вверх.
...
На моменте 27,88/27,895.От сотки Нацбанка отъели примерно половину и сейчас ниже. 27,91 не было сегодня.
...
Плюсуют те, кто выискивает крупицы информации среди моря эмоций.

Плюсую :)
я правильно понимаю, что в пн. и вт. "оферами с запасом" НБУ обозначил желаемое направление и дневной лимит роста, но до них спрос не доставал?
А вчера уже под 200 интервенций выкупили, на сегодня драйва хватило до 50 пока. И если вербальные интервенции последних 2 недель нал не впечатлили, то эта движуха(с Пт) - таки да. И он стал над 28.
Теперь через МБ тормознут под 28 (сегодня "стенка" на 27.90 была), вдох-выдох, и с августа, чуть плавнее, в каноническом темпе 1-1,5% в неделю - к Дню знаний: "Здравствуйте, дети. Сегодня - 1 сентября и вы узнаете, что у нас в стране новый курс. Он хороший, так папа сказал. Его зовут, ну скажем, 30. А если будете баловаться и не соблюдать карантин, то назначим его среднегодовым" :mrgreen:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:33

Забег окончен

Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:38

  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

Не факт, нет мощного отката на МБ
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:40

  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо

Думаю, рановато слились. Сейчас поставлена задача слить транш как можно дороже, до слива курс будут завышать как только можно :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:На моменте 27,88/27,895.
От сотки Нацбанка отъели примерно половину


Вот интересно: всего за несколько дней 350 (100+200вчера+уже50сегодня) млн спущено в унитаз, и все во имя чего? - чтобы на следующей неделе и через неделю погашаемые ок. 28 миллиардов гривен можно было успеть конвертировать по комфортному курсу? А остальным что? - опустевшие резервы? Интересная избирательность в пользу необозначенного круга "инвесторов" в овгз. Не логичнее ли было бы дать идти вещам естественным путем и отпустить господ инвесторов по тому курсу, который вполне рыночно сложится на момент погашения? Но, судя по текущим действим НБУ, логики бывают разными, и по одной из них прокатить с курсом лучше "пересічних" опосля, чем избранных уже сегодня.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:42

kianushkolosov
нет, скорее всего - Вы ошибаетесь, т.к. не учитываете внешних факторов

Судя по рынку(мировому), он очень перегрет.
Смотрите на золото, фонду, отдельные бумаги.
Со дня на день, может начаться фиксация прибыли крупными спекулянтами, а современный рынок - это спекули, в первую очередь.
S&P 3300-3340 на сегодня потолок, и мы возле потолка.
Народ ждёт 3400, но кто знает.

Если начнётся фиксация, пойдёт очень мощное и быстрое усиление доллара.
Невероятно быстрое, я не уверен, что ФРС сможет погасить эту волну, без новых супермер по спасению экономики.

Что будет с гривной, в таком случае, думаю, все догадываются.
Ясно, что нарисуют "продление карантина" и пр. короновирусы, чтобы погасить возможные волнения, но это будут уже следствия а не причины.

Так что, я бы- не расслаблялся.

Укрепить гривну - могут Законы, которые поддержали бы реальную экономику, создали условия для работы бизнеса, запустили бы в нормальном режиме банковскую систему и пр.

Увы, таких не вижу, наоборот за глотку давят всех. Ну, предсмертное это всё.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:55

Стало известно, что Правление НБУ оставило неизменной учетную ставку на уровне 6%.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:55

  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо

Через 2 года откупите свою 1000 по 35 .... и какой в этом смысл?
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