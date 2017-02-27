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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6042604360446045>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 188
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
95
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:01

PS4 Через 2 года откупите свою 1000 по 35 .... и какой в этом смысл?


2022-й год, S&P 1800, несмотря на залив бабла Федом.
Гривна?
Без реструктуризации внешнего долга, лучше молчать с прогнозами.

Хочу услышать Планы Правительства по Спасению экномики Украины!
Только тогда, можно что-то говорить о курсе нац. валюты!
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:11

  headshaker написав:
  Искатель написав:На моменте 27,88/27,895.
От сотки Нацбанка отъели примерно половину


Вот интересно: всего за несколько дней 350 (100+200вчера+уже50сегодня) млн спущено в унитаз, и все во имя чего? - чтобы на следующей неделе и через неделю погашаемые ок. 28 миллиардов гривен можно было успеть конвертировать по комфортному курсу? А остальным что? - опустевшие резервы? Интересная избирательность в пользу необозначенного круга "инвесторов" в овгз. Не логичнее ли было бы дать идти вещам естественным путем и отпустить господ инвесторов по тому курсу, который вполне рыночно сложится на момент погашения? Но, судя по текущим действим НБУ, логики бывают разными, и по одной из них прокатить с курсом лучше "пересічних" опосля, чем избранных уже сегодня.

Марна справа, шукати логіку, де її нема апріорі)). Якби хотіли забезпечити комфортний курс для виходу нерезів, то залишил б адекватну облікову ставку 10-12%. А так ми спостерігаємо броунівський рух. Знижують ставку, публічно озвучують зростання курсу, змінюють керівництво НБУ, а ,коли нарешті починає падати гривня, зливають ЗВР для її підтримки. Ми спостерігаємо безцільну і тупу клоунада у виконанні влади((
slonic32
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:12

  Zebra написав:
  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

Не факт, нет мощного отката на МБ

Опачки, межбанк полился.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:17

Да, посыпались...
Но черный не спешит валиться/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я если шо скинул 200 баксов по 27.95, потому шо гривны нет гасить гройс-периоды на карточках, основной заработок на крипторынке, а там сейчас застой без шатания.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:24

Zebra Опачки, межбанк полился.

На фунт посмотрите, на золото...
Судя по графику, золото хаи обновило а по волнам, объёмам и пр., возможно - рухнет.
В смысле - бакс в мире - усилится может, в ближайшие дни.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ухх, пошёл откат ))
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:36

  prodigy написав:ШЕВЧЕНКО І ШМИГАЛЬ ПОЛЕТІЛИ В БРЮССЕЛЬ

Думаешь навсегда?
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:36

Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС - 23 липня підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією.
"Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:37

  Replay написав:
Zebra Опачки, межбанк полился.

На фунт посмотрите, на золото...
Судя по графику, золото хаи обновило а по волнам, объёмам и пр., возможно - рухнет.
В смысле - бакс в мире - усилится может, в ближайшие дни.

Золото просто так не рухнет. Это такой инструмент, который если изменил тренд, то затем долго по нему шагает. А всякие фонды, долго растут и быстро сыпятся.
Доллар он и в африке доллар. 60% мировых долгов расписаны в нем номинально на годы вперед. При падающих экономиках, долги эти либо ужиматься и отдавать, либо списывать. О списаниях пока не слышал, значит на него и дальше будет спрос.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 23 лип, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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