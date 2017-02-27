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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:01
PS4 Через 2 года откупите свою 1000 по 35 .... и какой в этом смысл?
2022-й год, S&P 1800, несмотря на залив бабла Федом.
Гривна?
Без реструктуризации внешнего долга, лучше молчать с прогнозами.Хочу услышать Планы Правительства по Спасению экномики Украины!
Только тогда, можно что-то говорить о курсе нац. валюты!
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Replay
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:11
headshaker написав: Искатель написав:
На моменте 27,88/27,895.
От сотки Нацбанка отъели примерно половину
Вот интересно: всего за несколько дней 350 (100+200вчера+уже50сегодня) млн спущено в унитаз, и все во имя чего? - чтобы на следующей неделе и через неделю погашаемые ок. 28 миллиардов гривен можно было успеть конвертировать по комфортному курсу? А остальным что? - опустевшие резервы? Интересная избирательность в пользу необозначенного круга "инвесторов" в овгз. Не логичнее ли было бы дать идти вещам естественным путем и отпустить господ инвесторов по тому курсу, который вполне рыночно сложится на момент погашения? Но, судя по текущим действим НБУ, логики бывают разными, и по одной из них прокатить с курсом лучше "пересічних" опосля, чем избранных уже сегодня.
Марна справа, шукати логіку, де її нема апріорі)). Якби хотіли забезпечити комфортний курс для виходу нерезів, то залишил б адекватну облікову ставку 10-12%. А так ми спостерігаємо броунівський рух. Знижують ставку, публічно озвучують зростання курсу, змінюють керівництво НБУ, а ,коли нарешті починає падати гривня, зливають ЗВР для її підтримки. Ми спостерігаємо безцільну і тупу клоунада у виконанні влади((
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slonic32
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:12
Zebra написав: kianushkolosov написав:
Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.
Не факт, нет мощного отката на МБ
Опачки, межбанк полился.
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Zebra
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:17
Да, посыпались...
Но черный не спешит валиться/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:22
Я если шо скинул 200 баксов по 27.95, потому шо гривны нет гасить гройс-периоды на карточках, основной заработок на крипторынке, а там сейчас застой без шатания.
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Zebra
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:24
Zebra Опачки, межбанк полился.
На фунт посмотрите, на золото...
Судя по графику, золото хаи обновило а по волнам, объёмам и пр., возможно - рухнет.
В смысле - бакс в мире - усилится может, в ближайшие дни.
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Replay
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:34
Ухх, пошёл откат ))
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:36
prodigy написав:
ШЕВЧЕНКО І ШМИГАЛЬ ПОЛЕТІЛИ В БРЮССЕЛЬ
Думаешь навсегда?
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:36
Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС - 23 липня підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією.
"Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:37
Replay написав:
Zebra Опачки, межбанк полился.
На фунт посмотрите, на золото...
Судя по графику, золото хаи обновило а по волнам, объёмам и пр., возможно - рухнет.
В смысле - бакс в мире - усилится может, в ближайшие дни.
Золото просто так не рухнет. Это такой инструмент, который если изменил тренд, то затем долго по нему шагает. А всякие фонды, долго растут и быстро сыпятся.
Доллар он и в африке доллар. 60% мировых долгов расписаны в нем номинально на годы вперед. При падающих экономиках, долги эти либо ужиматься и отдавать, либо списывать. О списаниях пока не слышал, значит на него и дальше будет спрос.
Востаннє редагувалось Zebra
в Чет 23 лип, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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