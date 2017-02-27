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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:47
PS4 написав: kianushkolosov написав:
Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.
P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо
Через 2 года откупите свою 1000 по 35 .... и какой в этом смысл?
В том, что через 2 года 35 не будет
А 27.5*1.2 = 33 (пусть "чистыми" будет +20% за 2 года), т.е. если через 2 года курс будет ниже 33 (а понятно что он будет ниже), автор в плюсе
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:53
Alex2006 написав: PS4 написав: kianushkolosov написав:
Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.
P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо
Через 2 года откупите свою 1000 по 35 .... и какой в этом смысл?
В том, что через 2 года 35 не будет
А 27.5*1.2 = 33 (пусть "чистыми" будет +20% за 2 года), т.е. если через 2 года курс будет ниже 33 (а понятно что он будет ниже
), автор в плюсе
Выделенное утверждает тот, кто продал доллары по 24.55
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:58
matroSkin написав:
я правильно понимаю, что в пн. и вт. "оферами с запасом" НБУ обозначил желаемое направление и дневной лимит роста, но до них спрос не доставал?
А вчера уже под 200 интервенций выкупили, на сегодня драйва хватило до 50 пока. И если вербальные интервенции последних 2 недель нал не впечатлили, то эта движуха(с Пт) - таки да. И он стал над 28.
Неправильно. Во вторник Нацбанк таки соточку продал.
Вчера - еще 199,8, грубо 200.
И сегодня еще 50.
Итого, чтобы тормознуть "под 28", выложили 350 млн. долларов.
А нал уже пытается вниз откатить, но сзади "алени" подпирают.
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