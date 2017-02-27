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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6042604360446045

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 188
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
95
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:47

  PS4 написав:
  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо

Через 2 года откупите свою 1000 по 35 .... и какой в этом смысл?

В том, что через 2 года 35 не будет :) А 27.5*1.2 = 33 (пусть "чистыми" будет +20% за 2 года), т.е. если через 2 года курс будет ниже 33 (а понятно что он будет ниже), автор в плюсе :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

пора на арену выходить на смену другим товарищам с "идем на 23 " на 20 страниц :mrgreen: :mrgreen:
пс. а также с "фух, успел слить котлету по 28.2" :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:53

  Alex2006 написав:
  PS4 написав:
  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо

Через 2 года откупите свою 1000 по 35 .... и какой в этом смысл?

В том, что через 2 года 35 не будет :) А 27.5*1.2 = 33 (пусть "чистыми" будет +20% за 2 года), т.е. если через 2 года курс будет ниже 33 (а понятно что он будет ниже), автор в плюсе :)

Выделенное утверждает тот, кто продал доллары по 24.55
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:58

  matroSkin написав:я правильно понимаю, что в пн. и вт. "оферами с запасом" НБУ обозначил желаемое направление и дневной лимит роста, но до них спрос не доставал?
А вчера уже под 200 интервенций выкупили, на сегодня драйва хватило до 50 пока. И если вербальные интервенции последних 2 недель нал не впечатлили, то эта движуха(с Пт) - таки да. И он стал над 28.

Неправильно. Во вторник Нацбанк таки соточку продал.
Вчера - еще 199,8, грубо 200.
И сегодня еще 50.
Итого, чтобы тормознуть "под 28", выложили 350 млн. долларов.

А нал уже пытается вниз откатить, но сзади "алени" подпирают.
Искатель
 
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  #<1 ... 6042604360446045
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