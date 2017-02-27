Додано: Чет 23 лип, 2020 16:13

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................23.07.2020..............24.07.2020

дата розрахунку................22.07.2020...............23.07.2020

Євро...................................32,1898....................32,2366

Долар США........................27,7798....................27,8779

После полудня гривна отыграла около половины копейки.

Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. С полей доносятся вести, что регулятор еще до открытия выставил офер с запасом на рост, обозначив границу. После утреннего кофе плавно выросли на 2.5 копейки, уперлись в выставленный барьер и откатились на 3.5 копейки, расширив к концу движения на полкопейки спред, что говорило о явном нежелании продавцов дальше идти на поводу у покупателей. После 20 минут противостояния в такой позиции снова пошли в рост и к 12 прибавили 4 копейки.

После 12 концепция снова поменялась. Сперва робко опустились на копейку, а перед обедом еще на 2.5. Обед простояли на уровнях открытия. После обеда новый этап снижения длился более часа. За это время опустились на 7 копеек.

Официальный курс встретили котировками 27.7900 - 27.8100. За день снизились на 7 копеек относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Хоть сегодняшний разворот произошел не без участия НБУ, потребовавшийся для этого масштаб интервенции, судя по всему, оказался значительно меньше, чем накануне. Завтра будет интересно посмотреть, окажется ли это поводом для выхода затаившихся продавцов?



Этот день в истории:

2019 - 25.6300 (-1) +204

2018 - 26.4497 (+0) +143



2017 - 25.8897 (-4)

2016 - 24.8126 (-0)