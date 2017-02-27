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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:47
PS4 написав: kianushkolosov написав:
Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.
P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо
Через 2 года откупите свою 1000 по 35 .... и какой в этом смысл?
В том, что через 2 года 35 не будет
А 27.5*1.2 = 33 (пусть "чистыми" будет +20% за 2 года), т.е. если через 2 года курс будет ниже 33 (а понятно что он будет ниже), автор в плюсе
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:53
Alex2006 написав: PS4 написав: kianushkolosov написав:
Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.
P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо
Через 2 года откупите свою 1000 по 35 .... и какой в этом смысл?
В том, что через 2 года 35 не будет
А 27.5*1.2 = 33 (пусть "чистыми" будет +20% за 2 года), т.е. если через 2 года курс будет ниже 33 (а понятно что он будет ниже
), автор в плюсе
Выделенное утверждает тот, кто продал доллары по 24.55
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Zebra
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:58
matroSkin написав:
я правильно понимаю, что в пн. и вт. "оферами с запасом" НБУ обозначил желаемое направление и дневной лимит роста, но до них спрос не доставал?
А вчера уже под 200 интервенций выкупили, на сегодня драйва хватило до 50 пока. И если вербальные интервенции последних 2 недель нал не впечатлили, то эта движуха(с Пт) - таки да. И он стал над 28.
Неправильно. Во вторник Нацбанк таки соточку продал.
Вчера - еще 199,8, грубо 200.
И сегодня еще 50.
Итого, чтобы тормознуть "под 28", выложили 350 млн. долларов.
А нал уже пытается вниз откатить, но сзади "алени" подпирают.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:00
slonic32 написав:
Марна справа, шукати логіку, де її нема апріорі)). Якби хотіли забезпечити комфортний курс для виходу нерезів, то залишил б адекватну облікову ставку 10-12%. А так ми спостерігаємо броунівський рух. Знижують ставку, публічно озвучують зростання курсу, змінюють керівництво НБУ, а ,коли нарешті починає падати гривня, зливають ЗВР для її підтримки. Ми спостерігаємо безцільну і тупу клоунада у виконанні влади((
"Узко мыслите, Хоботов!" (с.Покровские ворота)
Свои из ОВГЗ вышли при 23-24. А всех кормить никто не обещал. Наоборот, курс подняли, чтобы нерезы настоящие вышли по 27-28. А если повезет, то и по 30. Т.е. меньше баксов на Запад утянули
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:04
Та ну, было уже во время первой коррекции фонды на самой заре коронакризиса с драгметами такое, шо ой и будет еще при следующей глубокой коррекции, инфа сотка
Это не просто киты играются, Левиафан. Барыш измеряется триллионами
Тут описывал:
1) Валютный рынок в контексте ДС
2) Валютный рынок в контексте ДС
Zebra написав: Replay написав:
Zebra Опачки, межбанк полился.
На фунт посмотрите, на золото...
Судя по графику, золото хаи обновило а по волнам, объёмам и пр., возможно - рухнет.
В смысле - бакс в мире - усилится может, в ближайшие дни.
Золото просто так не рухнет. Это такой инструмент, который если изменил тренд, то затем долго по нему шагает. А всякие фонды, долго растут и быстро сыпятся.
Доллар он и в африке доллар. 60% мировых долгов расписаны в нем номинально на годы вперед. При падающих экономиках, долги эти либо ужиматься и отдавать, либо списывать. О списаниях пока не слышал, значит на него и дальше будет спрос.
Востаннє редагувалось Corpocrator
в Чет 23 лип, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:06
Zebra написав: Alex2006 написав: PS4 написав:
Через 2 года откупите свою 1000 по 35 .... и какой в этом смысл?
В том, что через 2 года 35 не будет
А 27.5*1.2 = 33 (пусть "чистыми" будет +20% за 2 года), т.е. если через 2 года курс будет ниже 33 (а понятно что он будет ниже
), автор в плюсе
Выделенное утверждает тот, кто продал доллары по 24.55
И по 27 и по 28 тоже) В среднем все в хорошем плюсе, за меня не переживайте) Чего не скажешь про посаженных "в последний вагон уходящей осени по 28"
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:11
Corpocrator написав:
Та ну, было уже во время первой коррекции фонды на самой заре коронакризисатакое с драгметами такое, шо ой и будет еще при следующей глубокой коррекции, инфа сотка
Это была паническая атака. Быстро упало и быстро отросло, не поменяв глобального восходящего тренда. Успеть купить, или конвертироваться в золото - очень сложная задача при таких молниеносных движениях, только на биржах, заранее подготовившись и выжидая месяцами, если не годами.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:13
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................23.07.2020..............24.07.2020
дата розрахунку................22.07.2020...............23.07.2020
Євро...................................32,1898....................32,2366
Долар США........................27,7798....................27,8779
После полудня гривна отыграла около половины копейки.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. С полей доносятся вести, что регулятор еще до открытия выставил офер с запасом на рост, обозначив границу. После утреннего кофе плавно выросли на 2.5 копейки, уперлись в выставленный барьер и откатились на 3.5 копейки, расширив к концу движения на полкопейки спред, что говорило о явном нежелании продавцов дальше идти на поводу у покупателей. После 20 минут противостояния в такой позиции снова пошли в рост и к 12 прибавили 4 копейки.
После 12 концепция снова поменялась. Сперва робко опустились на копейку, а перед обедом еще на 2.5. Обед простояли на уровнях открытия. После обеда новый этап снижения длился более часа. За это время опустились на 7 копеек.
Официальный курс встретили котировками 27.7900 - 27.8100. За день снизились на 7 копеек относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Хоть сегодняшний разворот произошел не без участия НБУ, потребовавшийся для этого масштаб интервенции, судя по всему, оказался значительно меньше, чем накануне. Завтра будет интересно посмотреть, окажется ли это поводом для выхода затаившихся продавцов?
Этот день в истории:
2019 - 25.6300 (-1) +204
2018 - 26.4497 (+0) +143
2017 - 25.8897 (-4)
2016 - 24.8126 (-0)
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:24
Искатель написав: matroSkin написав:
я правильно понимаю, что в пн. и вт. "оферами с запасом" НБУ обозначил желаемое направление и дневной лимит роста, но до них спрос не доставал?
А вчера уже под 200 интервенций выкупили, на сегодня драйва хватило до 50 пока. И если вербальные интервенции последних 2 недель нал не впечатлили, то эта движуха(с Пт) - таки да. И он стал над 28.
Неправильно. Во вторник Нацбанк таки соточку продал.
Вчера - еще 199,8, грубо 200.
И сегодня еще 50.
Итого, чтобы тормознуть "под 28", выложили 350 млн. долларов.
А нал уже пытается вниз откатить, но сзади "алени" подпирают.
28 психологический уровень. Им (28.хх) заканчивались как минимум 3 загона с 2018 года (январь 2018, декабрь 2019 и март 2020). Это значит что особо упоротые, которые не скинули по 24.55, сейчас вполне могут попытаться "вернуть свое" и немного попридержать уровень своими продажами. Не стоит также списывать со счетов фактор 25 числа - окончание льготного периода по кредиткам в Привате.
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