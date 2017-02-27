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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6044604560466047>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 189
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
96
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все откат?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:41

це якась насмішка, а не відкат :) швидше схоже на тимчасову зупинку
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:43

Andrew_ Ага, кеди на ноги і зливатись швидше
почемучка
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

звичайна курсова пилка
почемучка
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:50

Corpocrator Золото просто так не рухнет. Это такой инструмент, который если изменил тренд, то затем долго по нему шагает. А всякие фонды, долго растут и быстро сыпятся.
Доллар он и в африке доллар. 60% мировых долгов расписаны в нем номинально на годы вперед. При падающих экономиках, долги эти либо ужиматься и отдавать, либо списывать. О списаниях пока не слышал, значит на него и дальше будет спрос.


нет
1. Золото сейчас растёт не как средство "ухода от рисков" а как Инструмент Спекуляций!
При выходе всех в бакс(фонда, евро, фунт и пр. нефть), ну как при Короновирусе первом, на фоне усиления бакса - упадёт и золото, вместе со всем.
2. Фонда растёт сейчас Очень быстро! Трампу захотелось V-образного восстановления, к Выборам в США! Но, получили Пузыри, на фиксинге которых, будет Апокалипсис!
3. Доллар - валюта фондирования, прежде всего!
Посмотрите, что было в 2008-м и в другие годы Кризисов.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:54

  Replay написав:
Corpocrator Золото просто так не рухнет. Это такой инструмент, который если изменил тренд, то затем долго по нему шагает. А всякие фонды, долго растут и быстро сыпятся.
Доллар он и в африке доллар. 60% мировых долгов расписаны в нем номинально на годы вперед. При падающих экономиках, долги эти либо ужиматься и отдавать, либо списывать. О списаниях пока не слышал, значит на него и дальше будет спрос.


нет
1. Золото сейчас растёт не как средство "ухода от рисков" а как Инструмент Спекуляций!
При выходе всех в бакс(фонда, евро, фунт и пр. нефть), ну как при Короновирусе первом, на фоне усиления бакса - упадёт и золото, вместе со всем.
2. Фонда растёт сейчас Очень быстро! Трампу захотелось V-образного восстановления, к Выборам в США! Но, получили Пузыри, на фиксинге которых, будет Апокалипсис!
3. Доллар - валюта фондирования, прежде всего!
Посмотрите, что было в 2008-м и в другие годы Кризисов.

В 2008 был слив и фонды и золота. Но в 2020 уже тоже был слив фонды и золота. Почему должен быть еще один слив, этого не пойму - все стопы, маржин-колы уже свое отработали. На накопления новых нужно время.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:04

Нацбанк завершив цикл зниження облікової ставки - у НБУ очікують, що ставка залишиться на поточному рівні до кінця року.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Ми очікуємо, що облікова ставка залишиться на поточному низькому рівні принаймні до кінця цього року.

В наступному році Національний банк буде приймати рішення щодо облікової ставки залежно від реалізації проінфляційних ризиків, у тому числі зміни соціальних стандартів, та темпів відновлення економіки", - сказав він.

"Попередні зниження облікової ставки ще не повністю відобразилися у вартості ресурсів на фінансових ринках. Банки продовжують знижувати відсотки за кредитами та депозитами.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:04

Поточний рахунок платіжного балансу зведуть з профіцитом вперше за 5 років - НБУ

НБУ суттєво покращив прогноз поточного рахунку на 2020 рік - з нульового дефіциту (за старою методологією - дефіциту 1,7% ВВП у квітневому прогнозі) до профіциту на рівні 4,4% ВВП.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Формуванню профіциту поточного рахунку сприятиме значне скорочення імпорту через падіння попиту на товари довгострокового призначення, закриття кордонів для подорожей, а також низькі ціни на енергоносії.

Водночас завдяки збереженню в світі стабільного попиту на продовольство негативні наслідки пандемії для експорту очікуються слабшими, ніж для імпорту. Крім цього, обсяг переказів від трудових мігрантів в Україну буде вищим, ніж очікувалося", - сказав Шевченко.

У НБУ прогнозують, що у наступні роки поточний рахунок знову буде дефіцитним унаслідок реалізації відкладеного споживчого та інвестиційного попиту, а також очікуваного зниження транзиту газу.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:Нацбанк завершив цикл зниження облікової ставки - у НБУ очікують, що ставка залишиться на поточному рівні до кінця року.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Самое в этом интересное, что Смолия обвиняли в недостаточно быстром снижении ставки и требовали быстрее.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:11

  Сибарит написав:
  jump написав:Нацбанк завершив цикл зниження облікової ставки - у НБУ очікують, що ставка залишиться на поточному рівні до кінця року.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Самое в этом интересное, что Смолия обвиняли в недостаточно быстром снижении ставки и требовали быстрее.


не имеет значения уже в чем его обвиняли...надо было заменить на своего, и причина тут не важна
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