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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все откат?
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
звичайна курсова пилка
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:50
нет
1. Золото сейчас растёт не как средство "ухода от рисков" а как Инструмент Спекуляций!
При выходе всех в бакс(фонда, евро, фунт и пр. нефть), ну как при Короновирусе первом, на фоне усиления бакса - упадёт и золото, вместе со всем.
2. Фонда растёт сейчас Очень быстро! Трампу захотелось V-образного восстановления, к Выборам в США! Но, получили Пузыри, на фиксинге которых, будет Апокалипсис!
3. Доллар - валюта фондирования, прежде всего!
Посмотрите, что было в 2008-м и в другие годы Кризисов.
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:54
В 2008 был слив и фонды и золота. Но в 2020 уже тоже был слив фонды и золота. Почему должен быть еще один слив, этого не пойму - все стопы, маржин-колы уже свое отработали. На накопления новых нужно время.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:04
Нацбанк завершив цикл зниження облікової ставки - у НБУ очікують, що ставка залишиться на поточному рівні до кінця року.
Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.
"Ми очікуємо, що облікова ставка залишиться на поточному низькому рівні принаймні до кінця цього року.
В наступному році Національний банк буде приймати рішення щодо облікової ставки залежно від реалізації проінфляційних ризиків, у тому числі зміни соціальних стандартів, та темпів відновлення економіки", - сказав він.
"Попередні зниження облікової ставки ще не повністю відобразилися у вартості ресурсів на фінансових ринках. Банки продовжують знижувати відсотки за кредитами та депозитами.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:04
Поточний рахунок платіжного балансу зведуть з профіцитом вперше за 5 років - НБУ
НБУ суттєво покращив прогноз поточного рахунку на 2020 рік - з нульового дефіциту (за старою методологією - дефіциту 1,7% ВВП у квітневому прогнозі) до профіциту на рівні 4,4% ВВП.
Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.
"Формуванню профіциту поточного рахунку сприятиме значне скорочення імпорту через падіння попиту на товари довгострокового призначення, закриття кордонів для подорожей, а також низькі ціни на енергоносії.
Водночас завдяки збереженню в світі стабільного попиту на продовольство негативні наслідки пандемії для експорту очікуються слабшими, ніж для імпорту. Крім цього, обсяг переказів від трудових мігрантів в Україну буде вищим, ніж очікувалося", - сказав Шевченко.
У НБУ прогнозують, що у наступні роки поточний рахунок знову буде дефіцитним унаслідок реалізації відкладеного споживчого та інвестиційного попиту, а також очікуваного зниження транзиту газу.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:11
не имеет значения уже в чем его обвиняли...надо было заменить на своего, и причина тут не важна
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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