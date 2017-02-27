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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:12
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.07.2020..............24.07.2020
дата розрахунку................22.07.2020..............23.07.2020
Євро...........................32,1898.................32,2366
Долар США......................27,7798.................27,8779
Этот день в истории:
2019 - 25.6300 (-1) +204
+225, +8,77%
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Додано: Чет 23 лип, 2020 17:27
То що, зірвали "валютний стоп-кран" і стоїмо-куримо, чи це відкат і всі стрімголов понесли мішки з долярами в обмінки?
(ну, чи он-лайн юзають)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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