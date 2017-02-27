|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:12
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.07.2020..............24.07.2020
дата розрахунку................22.07.2020..............23.07.2020
Євро...........................32,1898.................32,2366
Долар США......................27,7798.................27,8779
Этот день в истории:
2019 - 25.6300 (-1) +204
+225, +8,77%
-
matroSkin
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 14.11.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:27
То що, зірвали "валютний стоп-кран" і стоїмо-куримо, чи це відкат і всі стрімголов понесли мішки з долярами в обмінки?
(ну, чи он-лайн юзають)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8275
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:41
17-35:
Харьков 27.80..27.87 - 27.95..28.00
Сумы 27.80 - 28.00
Полтава 27.83..27.85 - 28.00
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 1531 раз.
- Подякували: 1008 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:42
Qwerty написав:
Поповз?! Як там ваше самопочуття?! Прощатися з грошима треба з гордо піднятою головою!
Все таки принципи річ серйозна!
Так тому я нижче і додав, щоб звинувачень не було
Востаннє редагувалось Долярчик
в Чет 23 лип, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8275
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:43
Replay написав:
flyman От цікаво, що це за Голова, яка не довіряє ні валюті ні банківській системі. Ганьба. І ці люди ще вчать "родіну любіть"
Смешная у Вас шутка!
Что там с нашей реальной экономикой?
Чем реально обеспечена гривна?
Тут риски - Запредельные, держать крупное бабло в гривняке, да и зачем?
Это не "валюта фондирования", чисто спекулятивный инструмент.
Там ставку на 6 процентах оставили, типа до них "вдруг дошло", куда приехали!
А поздно уже, амигосы... "Поинт оф но ретёрн" - пройдена.
Мир просто заливают дешевым долларом, пузыри растут и уже в ближайшее время, наступит развязка.
Трамп надеется до выборов пузыри раздувать.
Возможно, но если и выйдет, то уже к 2022- му, мощнейший обвал всего, там Циклы, от них - никуда.
У меня рисует дно на 2022, далее на 2025.
Скорее всего, войнушку ядрёную замутят.
Ну а снйчас, девал уже нас не спасёт...
Только полная смена экономической модели, смена политической элиты и даже смена мировоззрения - идёт и никак иначе.Увы, но идеологии Януковича, Порошенко и Зеленского, не привели ни к росту промышленного производства, ни к импорту технологий либо созданию своих, не привели к качественному образованию, медицине... да ни к чему они не привели, кроме как массовый отток населения, вымирание, деградация и разруха(которая в головах, как говорил Преображенский)!
ПыСы Там Саакашвили разоблачает Порошенко в том, что тот отвёз в ЕС 5 млрд взятки. Прикольно, хотя и не удивительно, как бы.
Опять какой-то клоун заложников захватил.
Дурной пример - заразителен!
А что? Посадят террориста, кормить будут, интервью брать и тд. Всенародная известность, как-никак!
Так мы и Игил переплюнем!
Кушаем попкорн и с восторгом наблюдаем за Финалом!
А интресно, всё таки, где же таких "умок" понабирали во владу? Где их производят?
На каких "станках"?
Идеологии?Какие идеологии,где вы их видели?Если совсем натягивать,то Янукович крепкий хозяйственник, Порошенко армия,мова,вира,а нынешний за все хорошее против всего плохого,добрый и чуткий психотерапевт,когда стране сейчас нужен реаниматолог.Здесь идеологией,нацеленной на достаток для большинства и не пахло.Пахло был премьером,но от него с его досить скиглити с лопатами было только хуже.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 581
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:43
летим к 26,50 кто не слился поспешите
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 890 раз.
- Подякували: 1210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:45
Zebra написав:
28 психологический уровень. Им (28.хх) заканчивались как минимум 3 загона с 2018 года (январь 2018, декабрь 2019 и март 2020). Это значит что особо упоротые, которые не скинули по 24.55, сейчас вполне могут попытаться "вернуть свое" и немного попридержать уровень своими продажами. Не стоит также списывать со счетов фактор 25 числа - окончание льготного периода по кредиткам в Привате.
Последние 2-3 года тренд на валютном рынке задает безнал,т.е. межбанк. Нал лишь следует за ним, как собачонка на привязи. Поэтому льготный период по кредиткам в Привате уж точно не влияет на это
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4015
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 2222 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:54
vitaliian написав:
летим к 26,50 кто не слился поспешите
почему к 26.5?
почему не к 25.25, например?
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2337
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1071 раз.
- Подякували: 947 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:03
vitaliian написав:
летим к 26,50 кто не слился поспешите
а самі Ви уже злились?
-
vovamuha007
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 10.03.20
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:04
Alex2007 написав: vitaliian написав:
летим к 26,50 кто не слился поспешите
почему к 26.5?
почему не к 25.25, например?
Та тому, що як я знову свої скріни депозитів виставлю - то заздрісники вийдуть у вікно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8275
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7080
|1599418
|
Чет 23 лип, 2020 15:27
ЛОБ
|
|19486
|2408314
|
|
|496
|106389
|
|