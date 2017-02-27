Replay написав:

flyman От цікаво, що це за Голова, яка не довіряє ні валюті ні банківській системі. Ганьба. І ці люди ще вчать "родіну любіть"

Смешная у Вас шутка!Что там с нашей реальной экономикой?Чем реально обеспечена гривна?Тут риски - Запредельные, держать крупное бабло в гривняке, да и зачем?Это не "валюта фондирования", чисто спекулятивный инструмент.Там ставку на 6 процентах оставили, типа до них "вдруг дошло", куда приехали!А поздно уже, амигосы... "Поинт оф но ретёрн" - пройдена.Мир просто заливают дешевым долларом, пузыри растут и уже в ближайшее время, наступит развязка.Трамп надеется до выборов пузыри раздувать.Возможно, но если и выйдет, то уже к 2022- му, мощнейший обвал всего, там Циклы, от них - никуда.У меня рисует дно на 2022, далее на 2025.Скорее всего, войнушку ядрёную замутят.Ну а снйчас, девал уже нас не спасёт...Только полная смена экономической модели, смена политической элиты и даже смена мировоззрения - идёт и никак иначе.ПыСы Там Саакашвили разоблачает Порошенко в том, что тот отвёз в ЕС 5 млрд взятки. Прикольно, хотя и не удивительно, как бы.Опять какой-то клоун заложников захватил.Дурной пример - заразителен!А что? Посадят террориста, кормить будут, интервью брать и тд. Всенародная известность, как-никак!Так мы и Игил переплюнем!Кушаем попкорн и с восторгом наблюдаем за Финалом!А интресно, всё таки, где же таких "умок" понабирали во владу? Где их производят?На каких "станках"?