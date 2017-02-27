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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6045604660476048>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 189
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
96
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:12

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.07.2020..............24.07.2020
дата розрахунку................22.07.2020..............23.07.2020
Євро...........................32,1898.................32,2366
Долар США......................27,7798.................27,8779

Этот день в истории:
2019 - 25.6300 (-1) +204

+225, +8,77%
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:27

Ну що, коли пАпііісять? Ну чи хоч пА 30?)))

То що, зірвали "валютний стоп-кран" і стоїмо-куримо, чи це відкат і всі стрімголов понесли мішки з долярами в обмінки?
(ну, чи он-лайн юзають) :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:41

17-35:
Харьков 27.80..27.87 - 27.95..28.00
Сумы 27.80 - 28.00
Полтава 27.83..27.85 - 28.00
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:42

  Qwerty написав:
  Долярчик написав:Як поставлять нового голову НБУ, так і курс трохи поповзе вниз ;)
Але це не точно :D

Поповз?! Як там ваше самопочуття?! Прощатися з грошима треба з гордо піднятою головою!
Все таки принципи річ серйозна!

Так тому я нижче і додав, щоб звинувачень не було :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 23 лип, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:43

  Replay написав:
flyman От цікаво, що це за Голова, яка не довіряє ні валюті ні банківській системі. Ганьба. І ці люди ще вчать "родіну любіть"

Смешная у Вас шутка!
Что там с нашей реальной экономикой?
Чем реально обеспечена гривна?
Тут риски - Запредельные, держать крупное бабло в гривняке, да и зачем?
Это не "валюта фондирования", чисто спекулятивный инструмент.

Там ставку на 6 процентах оставили, типа до них "вдруг дошло", куда приехали!
А поздно уже, амигосы... "Поинт оф но ретёрн" - пройдена.
Мир просто заливают дешевым долларом, пузыри растут и уже в ближайшее время, наступит развязка.
Трамп надеется до выборов пузыри раздувать.
Возможно, но если и выйдет, то уже к 2022- му, мощнейший обвал всего, там Циклы, от них - никуда.
У меня рисует дно на 2022, далее на 2025.
Скорее всего, войнушку ядрёную замутят.
Ну а снйчас, девал уже нас не спасёт...
Только полная смена экономической модели, смена политической элиты и даже смена мировоззрения - идёт и никак иначе.
Увы, но идеологии Януковича, Порошенко и Зеленского, не привели ни к росту промышленного производства, ни к импорту технологий либо созданию своих, не привели к качественному образованию, медицине... да ни к чему они не привели, кроме как массовый отток населения, вымирание, деградация и разруха(которая в головах, как говорил Преображенский)!



ПыСы Там Саакашвили разоблачает Порошенко в том, что тот отвёз в ЕС 5 млрд взятки. Прикольно, хотя и не удивительно, как бы.
Опять какой-то клоун заложников захватил.
Дурной пример - заразителен!
А что? Посадят террориста, кормить будут, интервью брать и тд. Всенародная известность, как-никак!
Так мы и Игил переплюнем!

Кушаем попкорн и с восторгом наблюдаем за Финалом!
А интресно, всё таки, где же таких "умок" понабирали во владу? Где их производят?
На каких "станках"? :D

Идеологии?Какие идеологии,где вы их видели?Если совсем натягивать,то Янукович крепкий хозяйственник, Порошенко армия,мова,вира,а нынешний за все хорошее против всего плохого,добрый и чуткий психотерапевт,когда стране сейчас нужен реаниматолог.Здесь идеологией,нацеленной на достаток для большинства и не пахло.Пахло был премьером,но от него с его досить скиглити с лопатами было только хуже.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

летим к 26,50 кто не слился поспешите
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:45

  Zebra написав:28 психологический уровень. Им (28.хх) заканчивались как минимум 3 загона с 2018 года (январь 2018, декабрь 2019 и март 2020). Это значит что особо упоротые, которые не скинули по 24.55, сейчас вполне могут попытаться "вернуть свое" и немного попридержать уровень своими продажами. Не стоит также списывать со счетов фактор 25 числа - окончание льготного периода по кредиткам в Привате.

Последние 2-3 года тренд на валютном рынке задает безнал,т.е. межбанк. Нал лишь следует за ним, как собачонка на привязи. Поэтому льготный период по кредиткам в Привате уж точно не влияет на это :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:54

  vitaliian написав:летим к 26,50 кто не слился поспешите


почему к 26.5?
почему не к 25.25, например?
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:03

  vitaliian написав:летим к 26,50 кто не слился поспешите

а самі Ви уже злились?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:04

  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:летим к 26,50 кто не слился поспешите


почему к 26.5?
почему не к 25.25, например?
:D

Та тому, що як я знову свої скріни депозитів виставлю - то заздрісники вийдуть у вікно! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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