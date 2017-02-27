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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:07
Искатель написав: Zebra написав:
28 психологический уровень. Им (28.хх) заканчивались как минимум 3 загона с 2018 года (январь 2018, декабрь 2019 и март 2020). Это значит что особо упоротые, которые не скинули по 24.55, сейчас вполне могут попытаться "вернуть свое" и немного попридержать уровень своими продажами. Не стоит также списывать со счетов фактор 25 числа - окончание льготного периода по кредиткам в Привате.
Последние 2-3 года тренд на валютном рынке задает безнал,т.е. межбанк. Нал лишь следует за ним, как собачонка на привязи. Поэтому льготный период по кредиткам в Привате уж точно не влияет на это
Вы же про аленей говорили, неужели на межбанке тот же контингент с выпучеными глазами, "подпирающий снизу" ?
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Zebra
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:08
vovamuha007 написав: vitaliian написав:
летим к 26,50 кто не слился поспешите
а самі Ви уже злились?
он слился по 26.хх, теперь мечтает вернуть свое
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:19
vitaliian
Кто летит к 26.5 ? с какого перепугу ? про 26.5 можно забыть, от слова совсем, небольшой откат на моменте, дальше к 30+, Смолия для этого ушли, да он и сам это сказал, а не для 26.5
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:19
Zebra написав: Corpocrator написав:
Та ну, было уже во время первой коррекции фонды на самой заре коронакризисатакое с драгметами такое, шо ой и будет еще при следующей глубокой коррекции, инфа сотка
Это была паническая атака. Быстро упало и быстро отросло, не поменяв глобального восходящего тренда. Успеть купить, или конвертироваться в золото - очень сложная задача при таких молниеносных движениях, только на биржах, заранее подготовившись и выжидая месяцами, если не годами.
А золото сейчас не вариант.Его брать в долгосрок при таких ставках и при таких ценах смысла нет.Как только дело пойдет к нормализации ставок его надо будет продавать.Расти ему ещё полгода+/- ,вакцину рабочую запустят-лейте золото и не слушайте баламутов про 3000 и космос.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:23
Replay написав:
Corpocrator Золото просто так не рухнет. Это такой инструмент, который если изменил тренд, то затем долго по нему шагает. А всякие фонды, долго растут и быстро сыпятся.
Доллар он и в африке доллар. 60% мировых долгов расписаны в нем номинально на годы вперед. При падающих экономиках, долги эти либо ужиматься и отдавать, либо списывать. О списаниях пока не слышал, значит на него и дальше будет спрос.
нет
1. Золото сейчас растёт не как средство "ухода от рисков" а как Инструмент Спекуляций!
При выходе всех в бакс(фонда, евро, фунт и пр. нефть), ну как при Короновирусе первом, на фоне усиления бакса - упадёт и золото, вместе со всем.
2. Фонда растёт сейчас Очень быстро! Трампу захотелось V-образного восстановления, к Выборам в США! Но, получили Пузыри, на фиксинге которых, будет Апокалипсис!
3. Доллар - валюта фондирования, прежде всего!
Посмотрите, что было в 2008-м и в другие годы Кризисов.
Если осенью уберут клоуна из Белого дома,то будет очень интересно заработать.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:33
goldfinger написав:
А золото сейчас не вариант.Его брать в долгосрок при таких ставках и при таких ценах смысла нет.Как только дело пойдет к нормализации ставок его надо будет продавать.Расти ему ещё полгода+/- ,вакцину рабочую запустят-лейте золото и не слушайте баламутов про 3000 и космос.
При чем тут вакцина. Вы денежную массу, динамику американского гос. долга, торговый баланс, бюджетный дефицит видели?
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:45
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в Чет 23 лип, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:46
vovamuha007 написав: vitaliian написав:
летим к 26,50 кто не слился поспешите
а самі Ви уже злились?
всё на неразрывных депо
Украина разместилк еврооблигации на 2 миллиарда долларов под 7,25% годовых. Срок их погашения наступает в марте 2033 год
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:56
Невже приватівська кредитка така популярна, що її погашення, яке навіть тут багато хто згадував, може на щось впливати? Вона ж об'єктивно програє тепер більшості конкурентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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