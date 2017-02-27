Zebra написав:28 психологический уровень. Им (28.хх) заканчивались как минимум 3 загона с 2018 года (январь 2018, декабрь 2019 и март 2020). Это значит что особо упоротые, которые не скинули по 24.55, сейчас вполне могут попытаться "вернуть свое" и немного попридержать уровень своими продажами. Не стоит также списывать со счетов фактор 25 числа - окончание льготного периода по кредиткам в Привате.
Последние 2-3 года тренд на валютном рынке задает безнал,т.е. межбанк. Нал лишь следует за ним, как собачонка на привязи. Поэтому льготный период по кредиткам в Привате уж точно не влияет на это
Вы же про аленей говорили, неужели на межбанке тот же контингент с выпучеными глазами, "подпирающий снизу" ?
Corpocrator написав:Та ну, было уже во время первой коррекции фонды на самой заре коронакризисатакое с драгметами такое, шо ой и будет еще при следующей глубокой коррекции, инфа сотка
Это была паническая атака. Быстро упало и быстро отросло, не поменяв глобального восходящего тренда. Успеть купить, или конвертироваться в золото - очень сложная задача при таких молниеносных движениях, только на биржах, заранее подготовившись и выжидая месяцами, если не годами.
А золото сейчас не вариант.Его брать в долгосрок при таких ставках и при таких ценах смысла нет.Как только дело пойдет к нормализации ставок его надо будет продавать.Расти ему ещё полгода+/- ,вакцину рабочую запустят-лейте золото и не слушайте баламутов про 3000 и космос.
Corpocrator Золото просто так не рухнет. Это такой инструмент, который если изменил тренд, то затем долго по нему шагает. А всякие фонды, долго растут и быстро сыпятся. Доллар он и в африке доллар. 60% мировых долгов расписаны в нем номинально на годы вперед. При падающих экономиках, долги эти либо ужиматься и отдавать, либо списывать. О списаниях пока не слышал, значит на него и дальше будет спрос.
нет 1. Золото сейчас растёт не как средство "ухода от рисков" а как Инструмент Спекуляций! При выходе всех в бакс(фонда, евро, фунт и пр. нефть), ну как при Короновирусе первом, на фоне усиления бакса - упадёт и золото, вместе со всем. 2. Фонда растёт сейчас Очень быстро! Трампу захотелось V-образного восстановления, к Выборам в США! Но, получили Пузыри, на фиксинге которых, будет Апокалипсис! 3. Доллар - валюта фондирования, прежде всего! Посмотрите, что было в 2008-м и в другие годы Кризисов.
Если осенью уберут клоуна из Белого дома,то будет очень интересно заработать.
Конституционный суд признал незаконной норму об автоматическом распределении прибыли компаний с государственным участием.
Т.е. теперь Законом о Бюджете нельзя предусмотреть процент от прибыли, который будет распределяться на выплату дивидендов, например, Нефтегазом.
Отныне эти решения отданы на откуп наблюдательным советам, ведущим самостоятельную от акционера (т.е. Правительства) политику. В частности, Набсовет Нефтегаза уже игнорировал распоряжение Правительства об отмене начисленных правлению компании многомиллионных бонусов.
Напомню, что последние 4 месяца бюджетные расходы выполняются только за счет перечисления госкомпаниями прибыли за 2019-й год!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 23 лип, 2020 20:20, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.