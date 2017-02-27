я уже месяц здесь ору покупайте евро бо растёт... жду 1,25 уже этой осенью а к зиме-весне 2021 - 1,4
Вітаю, vitalian!
І не кажіть! Тьфу, тьфу, тьфу на голд, щоб не замулити воко!
Що емісія доляра животворна робить...
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Corpocrator Золото просто так не рухнет. Это такой инструмент, который если изменил тренд, то затем долго по нему шагает. А всякие фонды, долго растут и быстро сыпятся. Доллар он и в африке доллар. 60% мировых долгов расписаны в нем номинально на годы вперед. При падающих экономиках, долги эти либо ужиматься и отдавать, либо списывать. О списаниях пока не слышал, значит на него и дальше будет спрос.
нет 1. Золото сейчас растёт не как средство "ухода от рисков" а как Инструмент Спекуляций! При выходе всех в бакс(фонда, евро, фунт и пр. нефть), ну как при Короновирусе первом, на фоне усиления бакса - упадёт и золото, вместе со всем. 2. Фонда растёт сейчас Очень быстро! Трампу захотелось V-образного восстановления, к Выборам в США! Но, получили Пузыри, на фиксинге которых, будет Апокалипсис! 3. Доллар - валюта фондирования, прежде всего! Посмотрите, что было в 2008-м и в другие годы Кризисов.
Если осенью уберут клоуна из Белого дома,то будет очень интересно заработать.