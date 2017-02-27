Replay написав:

Corpocrator Золото просто так не рухнет. Это такой инструмент, который если изменил тренд, то затем долго по нему шагает. А всякие фонды, долго растут и быстро сыпятся.

Доллар он и в африке доллар. 60% мировых долгов расписаны в нем номинально на годы вперед. При падающих экономиках, долги эти либо ужиматься и отдавать, либо списывать. О списаниях пока не слышал, значит на него и дальше будет спрос.

нет1. Золото сейчас растёт не как средство "ухода от рисков" а как Инструмент Спекуляций!При выходе всех в бакс(фонда, евро, фунт и пр. нефть), ну как при Короновирусе первом, на фоне усиления бакса - упадёт и золото, вместе со всем.2. Фонда растёт сейчас Очень быстро! Трампу захотелось V-образного восстановления, к Выборам в США! Но, получили Пузыри, на фиксинге которых, будет Апокалипсис!3. Доллар - валюта фондирования, прежде всего!Посмотрите, что было в 2008-м и в другие годы Кризисов.