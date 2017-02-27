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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6047604860496050>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 189
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
96
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:13

  s0v7a написав:
Але сама красава то євро:


я уже месяц здесь пишу покупайте евро бо растёт... жду 1,25 уже этой осенью а к зиме-весне 2021 - 1,4

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 23 лип, 2020 19:20, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:19

  zzzzzz написав:Ставка 6%
Без изменений. Ну хоть хватило ума не снижать дальше.

А Смолій би понизив, але йому не дали. :)
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:19

  vitaliian написав:
  s0v7a написав:
Але сама красава то євро:


я уже месяц здесь ору покупайте евро бо растёт... жду 1,25 уже этой осенью а к зиме-весне 2021 - 1,4


Вітаю, vitalian!

І не кажіть!

Тьфу, тьфу, тьфу на голд, щоб не замулити воко!

Що емісія доляра животворна робить... :oops:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:он слился по 26.хх, теперь мечтает вернуть свое
меня слил фонд грабування в 2018м когда ввел ВА в ВТБ.
щас сижу по уши в евро, входил прошлым летом в евро по 1,1
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:40

Україна розмістила євробонди на $2 мільярди

https://ua.korrespondent.net/business/f ... 2-miliardy
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:47

goldfinger Справка есть?
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sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:54

  goldfinger написав:
  Replay написав:
Corpocrator Золото просто так не рухнет. Это такой инструмент, который если изменил тренд, то затем долго по нему шагает. А всякие фонды, долго растут и быстро сыпятся.
Доллар он и в африке доллар. 60% мировых долгов расписаны в нем номинально на годы вперед. При падающих экономиках, долги эти либо ужиматься и отдавать, либо списывать. О списаниях пока не слышал, значит на него и дальше будет спрос.


нет
1. Золото сейчас растёт не как средство "ухода от рисков" а как Инструмент Спекуляций!
При выходе всех в бакс(фонда, евро, фунт и пр. нефть), ну как при Короновирусе первом, на фоне усиления бакса - упадёт и золото, вместе со всем.
2. Фонда растёт сейчас Очень быстро! Трампу захотелось V-образного восстановления, к Выборам в США! Но, получили Пузыри, на фиксинге которых, будет Апокалипсис!
3. Доллар - валюта фондирования, прежде всего!
Посмотрите, что было в 2008-м и в другие годы Кризисов.

Если осенью уберут клоуна из Белого дома,то будет очень интересно заработать.

а шо луччє, клоун чи маразматік?
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:57

  vitaliian написав:
  vovamuha007 написав:
  vitaliian написав:летим к 26,50 кто не слился поспешите

а самі Ви уже злились?

всё на неразрывных депо

Украина разместила еврооблигации на 2 миллиарда долларов под 7,25% годовых. Срок их погашения наступает в марте 2033 год

Ухти, а нам тут парять нерозривні депо з доналогових 3% на максі.
Це ж який незадіяний резерв серед населення.
От на ці 4% і живуть "нерези".
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:00

  Nazarkino написав:https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy

Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели? :shock:
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:02

  vladus17 написав:
  Nazarkino написав:https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy

Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели? :shock:

Внуки отдадут.
Zebra
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