|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:04
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
-
s0v7a
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 1411
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1943 раз.
-
- Профіль
-
2
2
9
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:06
з погашенням у 2033 році
vladus17 написав:
Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели?
вы бы рискнули пристроить валюту на 13 лет?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4278
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 1210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:08
vladus17 написав:
Под 7.25% Годовых
Nazarkino написав:
https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy
в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели?
Жаль, что реально большинство народа не может сделать свой ответный окончательный выбор ногами из банков и многие, кто пока еще здесь остается, просто вынуждены там что-то держать в валюте.
Вот этим наши гады (это мягко выражаясь) и пользуются - непонятно кому по 7+% (и это еще типо дешево на международном рынке, ну ладно, ок, хорошо что не 15%), а собственным лохам - валютные депозиты по 1%-3% (при этом еще "самолет может не прилететь")
Как впрочем и с историей с тарифами (например, на центральное отопление, при этом возможности отключиться от него нет) и многим чем другим.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Чет 23 лип, 2020 20:12, всього редагувалось 2 разів.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2339
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1071 раз.
- Подякували: 949 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:08
Zebra написав: vladus17 написав: Nazarkino написав:
https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy
Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели?
Внуки отдадут.
Аа, ну тогда ладно
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1536
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:15
Перепутал, прочитал Евробонды сразу подумал в Евро.
Ну в долларах то можно. Ему всеравно скоро кирдык.
Хбебегав подтвердит!
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1536
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:24
[quote="5020870:vitaliian"]
я уже месяц здесь пишу покупайте евро бо растёт... жду 1,25 уже этой осенью а к зиме-весне 2021 - 1,4
Не спешите с весной. Многое зависит от выборов в США (в ноябре)..
Да и до ноября не факт, что Германия, Англия и Франция позволят такой "демпинг" от США (зависит от развития "коронокризиса")
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 1882
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:31
vitaliian написав: Zebra написав:
он слился по 26.хх, теперь мечтает вернуть свое
меня слил фонд грабування в 2018м когда ввел ВА в ВТБ.
щас сижу по уши в евро, входил прошлым летом в евро по 1,1
В путлеровский банк надо было вляпаться. Патриотично.
И с ойро поиграются и опять вниз отправят. Не будьте наивными. Существенного роста не допустят - как только начнет выходить за рамки, включат своп-линии.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21594
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1548 раз.
- Подякували: 2242 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:41
Trast написав:
Qwerty написав: juristkostya написав:
давайте вы уж лучше про паритет евро к доллару
Ну тут я юріста підтримаю... І про ціну золота, бо 7 березня даний таваріщ коли жалівся мені в приватних, що його пропозиції по тестам не цікавлять ні Кличка, ні Філатова, ні Кернеса і пропонував мені придбати у нього тести, то в дискусії про золото він писав, що ми ще побачимо скоро велике падіння по золоту... Але ось сьогодні я хотів в приватних запитати персонажа чи побачив він те падіння, а він виявилося мене вже поставив в ігнор, щоб не відповідати! Дуже некрасивий вчинок! І дуже скользкій тіп! На розказував і в кущі! А якщо б людина по його пораді та скинула б на початку березня жовтий метал?! За базар відповідальності не несе!
2500 по золоту буде вже в березнi, але але..
І батон хліба ж буде коштувати як унція золота, я не жартую.
Золото - 1887,65!!! Шалене стрімке зростання продовжується! Не сумніваюся, що буде 2500... на рахунок скільки буде коштувати хліб - це ваш брєд! Готовий на парі, що в березні наступного року хліб буде коштувати дешевше чим зазначили ви!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2426
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:43
Qwerty написав:
Золото - 1887,65!!!
оцэ пипец
hxbbgaf написав:
И с ойро поиграются и опять вниз отправят. Не будьте наивными.
какая наивность? я вошел по 1,1 был риск потерять на курсе до 10% долларового портфеля (поскольку евро падало), логика такая больше чем на 10% не упадёт а вырасти может на 10-40% , условия по евродепозитам почти как по долларовым.
hxbbgaf написав:
В путлеровский банк надо было вляпаться. Патриотично.
вляпался до 2014 года. В трудные для страны дни в банке всегда
была валюта, другие отдавали или гривной или помятыми убитыми купюрами.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 23 лип, 2020 20:51, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4278
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 1210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:48
Кстати еврооблигации разместили на 0,05% дешевле размещения, которое не состоялось из-за отставки Смолия и объем больше.
-
Бывалый
-
-
- Повідомлень: 1542
- З нами з: 10.09.11
- Подякував: 470 раз.
- Подякували: 461 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19487
|2408544
|
Чет 23 лип, 2020 19:55
Zebra
|
|7081
|1599663
|
|
|496
|106428
|
|