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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6048604960506051>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 190
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
48
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
96
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:04

  vladus17 написав:
  Nazarkino написав:https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy

Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели? :shock:


Вітаю, vladus17!

Здається у долярах розмістили, і до чого тут євро... :roll:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели?
з погашенням у 2033 році вы бы рискнули пристроить валюту на 13 лет?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:08

  vladus17 написав:
  Nazarkino написав:https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy

Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели? :shock:


Жаль, что реально большинство народа не может сделать свой ответный окончательный выбор ногами из банков и многие, кто пока еще здесь остается, просто вынуждены там что-то держать в валюте.
Вот этим наши гады (это мягко выражаясь) и пользуются - непонятно кому по 7+% (и это еще типо дешево на международном рынке, ну ладно, ок, хорошо что не 15%), а собственным лохам - валютные депозиты по 1%-3% (при этом еще "самолет может не прилететь")

Как впрочем и с историей с тарифами (например, на центральное отопление, при этом возможности отключиться от него нет) и многим чем другим.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 23 лип, 2020 20:12, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:08

  Zebra написав:
  vladus17 написав:
  Nazarkino написав:https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy

Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели? :shock:

Внуки отдадут.


Аа, ну тогда ладно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:15

  s0v7a написав:
  vladus17 написав:
  Nazarkino написав:https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy

Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели? :shock:


Вітаю, vladus17!

Здається у долярах розмістили, і до чого тут євро... :roll:

ВО

Хай щастить!

Перепутал, прочитал Евробонды сразу подумал в Евро.
Ну в долларах то можно. Ему всеравно скоро кирдык.
Хбебегав подтвердит! 8)
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:24

[quote="5020870:vitaliian"]
я уже месяц здесь пишу покупайте евро бо растёт... жду 1,25 уже этой осенью а к зиме-весне 2021 - 1,4

Не спешите с весной. Многое зависит от выборов в США (в ноябре)..
Да и до ноября не факт, что Германия, Англия и Франция позволят такой "демпинг" от США (зависит от развития "коронокризиса")
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:31

  vitaliian написав:
  Zebra написав:он слился по 26.хх, теперь мечтает вернуть свое
меня слил фонд грабування в 2018м когда ввел ВА в ВТБ.
щас сижу по уши в евро, входил прошлым летом в евро по 1,1

В путлеровский банк надо было вляпаться. Патриотично.
И с ойро поиграются и опять вниз отправят. Не будьте наивными. Существенного роста не допустят - как только начнет выходить за рамки, включат своп-линии.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:41

  Trast написав:
  Qwerty написав:
  juristkostya написав:давайте вы уж лучше про паритет евро к доллару

Ну тут я юріста підтримаю... І про ціну золота, бо 7 березня даний таваріщ коли жалівся мені в приватних, що його пропозиції по тестам не цікавлять ні Кличка, ні Філатова, ні Кернеса і пропонував мені придбати у нього тести, то в дискусії про золото він писав, що ми ще побачимо скоро велике падіння по золоту... Але ось сьогодні я хотів в приватних запитати персонажа чи побачив він те падіння, а він виявилося мене вже поставив в ігнор, щоб не відповідати! Дуже некрасивий вчинок! І дуже скользкій тіп! На розказував і в кущі! А якщо б людина по його пораді та скинула б на початку березня жовтий метал?! За базар відповідальності не несе!

2500 по золоту буде вже в березнi, але але..
І батон хліба ж буде коштувати як унція золота, я не жартую.

Золото - 1887,65!!! Шалене стрімке зростання продовжується! Не сумніваюся, що буде 2500... на рахунок скільки буде коштувати хліб - це ваш брєд! Готовий на парі, що в березні наступного року хліб буде коштувати дешевше чим зазначили ви!
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Золото - 1887,65!!!
оцэ пипец
  hxbbgaf написав:И с ойро поиграются и опять вниз отправят. Не будьте наивными.
какая наивность? я вошел по 1,1 был риск потерять на курсе до 10% долларового портфеля (поскольку евро падало), логика такая больше чем на 10% не упадёт а вырасти может на 10-40% , условия по евродепозитам почти как по долларовым.
  hxbbgaf написав:В путлеровский банк надо было вляпаться. Патриотично.
вляпался до 2014 года. В трудные для страны дни в банке всегда была валюта, другие отдавали или гривной или помятыми убитыми купюрами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 23 лип, 2020 20:51, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:48

Кстати еврооблигации разместили на 0,05% дешевле размещения, которое не состоялось из-за отставки Смолия и объем больше.
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