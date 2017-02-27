Додано: Чет 23 лип, 2020 20:08

vladus17 написав: Nazarkino написав: https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy

Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели? в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели?

Жаль, что реально большинство народа не может сделать свой ответный окончательный выбор ногами из банков и многие, кто пока еще здесь остается, просто вынуждены там что-то держать в валюте.Вот этим наши гады (это мягко выражаясь) и пользуются - непонятно кому по 7+% (и это еще типо дешево на международном рынке, ну ладно, ок, хорошо что не 15%), а собственным лохам - валютные депозиты по 1%-3% (при этом еще "самолет может не прилететь")Как впрочем и с историей с тарифами (например, на центральное отопление, при этом возможности отключиться от него нет) и многим чем другим.