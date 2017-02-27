Когнитивный диссонанс.
На подобной патриотичности всех доят каждый день.
По ВТБ готовят частичную выплату по 7-й очереди.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:51
Когнитивный диссонанс.
На подобной патриотичности всех доят каждый день.
По ВТБ готовят частичную выплату по 7-й очереди.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 20:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Приват тоді по індіанським давав 13% в євро після податків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
чтоб все "патриотичные" банки так деньги отдавали, крупные суммы в валюте всегда снимал без предзаказа, в т.ч. накануне ва, поругались для приличия, но денег в кассе был вагон - выдали сколько просил.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 23 лип, 2020 20:58, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:57
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:58
Тут ключове слово давав. Створили госмонополію на ринку депозитів, і усіх хто заважав "нерезидентному" капіталу ліквідовували.
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
І для контрасту до наших євробондів)) і друкарський станок ЄС.
"Польща отримає з бюджету ЄС 160 млрд євро, це найбільша фінансова підтримка в історії.
Рішення у справі євросоюзного бюджету передбачають, що Польща отримає загалом майже €160 млрд у 2021-2027 роках. З цієї суми 125 млрд — це безповоротні дотації, натомість 34 млрд — позики.
Загалом від травня 2004 року до кінця березня 2020 року польський бюджет поповнився 181 млрд євро. Від початку членства Польщі в Євросоюзі Варшава сплатила до фонду ЄС понад €58 млрд. Різниця розрахунків між Польщею та ЄС склала приблизно 123 млрд євро на користь Варшави.
За підрахунками Європейської комісії, ситуація зміниться у 2027 року. Тоді Польща стане платником нетто у фонд ЄС, що означає, що буде більше виплачувати, ніж отримувати з бюджету, — Polskie Radiо"
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:19
10% від тої допомоги гастрікі перерахують вна неньку
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:36
vitaliian
Как думаете, если Евро по Вашему мнению может достигнуть 1.4 весной 2021, до каких уровней может впоследсвии опуститься и как долго продержиться 1.4?
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:45
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:51
евро не любит быстрых взлетов и падений, в любом случае будет время выйти из депозита, допускаю что 1,4 (1,5-1,6 или другой пик) продержится несколько лет. В то что с 1,4 быстро опустится к 1,1 я не верю, евро не сырьевая валюта от цены которой завесил бы экспорт еврозоны. Очевидно дорогой евровалютой хотят снизить стоимость импортного сырья и энергоносителей, а цена экспорта останется как и была. Мерсы и дорогое медицинское оборудование купят при любом курсе евро. Даже есть шанс потеснить доллар на мировом рынке, не всем в кайф дешевеющий доллар.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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