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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6048604960506051

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 190
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
48
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
96
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:51

  hxbbgaf написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:он слился по 26.хх, теперь мечтает вернуть свое
меня слил фонд грабування в 2018м когда ввел ВА в ВТБ.
щас сижу по уши в евро, входил прошлым летом в евро по 1,1

В путлеровский банк надо было вляпаться. Патриотично.

Когнитивный диссонанс.
На подобной патриотичности всех доят каждый день.
По ВТБ готовят частичную выплату по 7-й очереди.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) .


Приват тоді по індіанським давав 13% в євро після податків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:На подобной патриотичности всех доят каждый день.
По ВТБ готовят частичную выплату по 7-й.
чтоб все "патриотичные" банки так деньги отдавали, крупные суммы в валюте всегда снимал без предзаказа, в т.ч. накануне ва, поругались для приличия, но денег в кассе был вагон - выдали сколько просил.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 23 лип, 2020 20:58, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:57

  Бывалый написав:Кстати еврооблигации разместили на 0,05% дешевле размещения, которое не состоялось из-за отставки Смолия и объем больше.


На 0,5%
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:58

  Ой+ написав:
  vladus17 написав:Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) .


Приват тоді по індіанським давав 13% в євро після податків.

Тут ключове слово давав. Створили госмонополію на ринку депозитів, і усіх хто заважав "нерезидентному" капіталу ліквідовували.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

І для контрасту до наших євробондів)) і друкарський станок ЄС.

"Польща отримає з бюджету ЄС 160 млрд євро, це найбільша фінансова підтримка в історії.

Рішення у справі євросоюзного бюджету передбачають, що Польща отримає загалом майже €160 млрд у 2021-2027 роках. З цієї суми 125 млрд — це безповоротні дотації, натомість 34 млрд — позики.

Загалом від травня 2004 року до кінця березня 2020 року польський бюджет поповнився 181 млрд євро. Від початку членства Польщі в Євросоюзі Варшава сплатила до фонду ЄС понад €58 млрд. Різниця розрахунків між Польщею та ЄС склала приблизно 123 млрд євро на користь Варшави.

За підрахунками Європейської комісії, ситуація зміниться у 2027 року. Тоді Польща стане платником нетто у фонд ЄС, що означає, що буде більше виплачувати, ніж отримувати з бюджету, — Polskie Radiо"
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:19

  stryzhko написав:І для контрасту до наших євробондів)) і друкарський станок ЄС.

"Польща отримає з бюджету ЄС 160 млрд євро, це найбільша фінансова підтримка в історії.

Рішення у справі євросоюзного бюджету передбачають, що Польща отримає загалом майже €160 млрд у 2021-2027 роках. З цієї суми 125 млрд — це безповоротні дотації, натомість 34 млрд — позики.

Загалом від травня 2004 року до кінця березня 2020 року польський бюджет поповнився 181 млрд євро. Від початку членства Польщі в Євросоюзі Варшава сплатила до фонду ЄС понад €58 млрд. Різниця розрахунків між Польщею та ЄС склала приблизно 123 млрд євро на користь Варшави.

За підрахунками Європейської комісії, ситуація зміниться у 2027 року. Тоді Польща стане платником нетто у фонд ЄС, що означає, що буде більше виплачувати, ніж отримувати з бюджету, — Polskie Radiо"

10% від тої допомоги гастрікі перерахують вна неньку
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:36

vitaliian

Как думаете, если Евро по Вашему мнению может достигнуть 1.4 весной 2021, до каких уровней может впоследсвии опуститься и как долго продержиться 1.4?
qay
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:45

  vitaliian написав:
  vladus17 написав:Под 7.25% Годовых!
з погашенням у 2033 році вы бы рискнули пристроить валюту на 13 лет?


Я б із задоволенням розмістив би.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:51

  qay написав:vitaliian

Как думаете, если Евро по Вашему мнению может достигнуть 1.4 весной 2021, до каких уровней может впоследсвии опуститься и как долго продержиться 1.4?

евро не любит быстрых взлетов и падений, в любом случае будет время выйти из депозита, допускаю что 1,4 (1,5-1,6 или другой пик) продержится несколько лет. В то что с 1,4 быстро опустится к 1,1 я не верю, евро не сырьевая валюта от цены которой завесил бы экспорт еврозоны. Очевидно дорогой евровалютой хотят снизить стоимость импортного сырья и энергоносителей, а цена экспорта останется как и была. Мерсы и дорогое медицинское оборудование купят при любом курсе евро. Даже есть шанс потеснить доллар на мировом рынке, не всем в кайф дешевеющий доллар.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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