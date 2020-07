Додано: Чет 23 лип, 2020 22:46

vitaliian написав: Даже есть шанс потеснить доллар на мировом рынке, не всем в кайф дешевеющий доллар. Даже есть шанс потеснить доллар на мировом рынке, не всем в кайф дешевеющий доллар.

Шанс всегда есть, но трудно представить когда он произойдет. Доля доллара с 2015 года в мировых валютных резервах снижается и сейчас, если я правильно посчитал составляет 61.99%. Пока картина в пользу доллара. Данные за 1 квартал 2020 года:И график (второй квартал 2019 г., не нашел новее). Но тенденцию уловить можно. Т.е. становится понятным, что шанс потеснить доллар у евро или какой-либо другой валюты появится не скоро.PS. Исправил 57.92% на 61.99%. Неправильно сперва посчиталДаже немного выросла.U.S. dollar share of global currency reserves rose to 61.9% in Q1 2020 – IMFИнтересно будет узнать данные за 2-й квартал, но я так понимаю их посчитают только через три месяца.