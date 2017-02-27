одна и та же схема годами от нбу. тишина месецами - резкий подъём пару дней на меж.банке - далее выходит регулятор и душит панику. идёт курс вниз несколько дней - далее остановка, которая продлится в этот раз до 20 чисел августа с отметками - 27,5 - 27,75. а далее опять та же схема на межбанке и регулятора, но с новыми осенними остановками и курсами.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Всего навсего 350 лямов хватило успокоить и нерезов и население с банками. Смешно выходит,коронокризис реально подкосил способности бизнеса,даже сезонный всплеск спроса как-то быстро рассосался. Вот что значит нет эмиссии и бюджет не рассчитывается с подрядчиками. Так что передышка,боевая ничья на рынке медведей\быков)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
сейчас большой спрос на валюту и рубли от жителей неподк. территорий. им открыли пропускные пункты и они ломанулись в Украину за выплатами, которые скопились во время карантина. а там приличные суммы накопились у каждого жителя в грн.за эти месяцы. получают грн и моментально меняют её на рубли и валюту.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.