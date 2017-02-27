Додано: Чет 23 лип, 2020 22:16

Всего навсего 350 лямов хватило успокоить и нерезов и население с банками.

Смешно выходит,коронокризис реально подкосил способности бизнеса,даже сезонный всплеск спроса как-то быстро рассосался.

Вот что значит нет эмиссии и бюджет не рассчитывается с подрядчиками.

Так что передышка,боевая ничья на рынке медведей\быков)))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.