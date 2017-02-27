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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6049605060516052

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 190
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
48
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
96
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:11

одна и та же схема годами от нбу.
тишина месецами - резкий подъём пару дней на меж.банке - далее выходит регулятор и душит панику.
идёт курс вниз несколько дней - далее остановка, которая продлится в этот раз до 20 чисел августа с отметками - 27,5 - 27,75.
а далее опять та же схема на межбанке и регулятора, но с новыми осенними остановками и курсами. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всего навсего 350 лямов хватило успокоить и нерезов и население с банками.
Смешно выходит,коронокризис реально подкосил способности бизнеса,даже сезонный всплеск спроса как-то быстро рассосался.
Вот что значит нет эмиссии и бюджет не рассчитывается с подрядчиками.
Так что передышка,боевая ничья на рынке медведей\быков)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:22

сейчас большой спрос на валюту и рубли от жителей неподк. территорий.
им открыли пропускные пункты и они ломанулись в Украину за выплатами, которые скопились во время карантина.
а там приличные суммы накопились у каждого жителя в грн.за эти месяцы.
получают грн и моментально меняют её на рубли и валюту.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:46

  vitaliian написав:Даже есть шанс потеснить доллар на мировом рынке, не всем в кайф дешевеющий доллар.
Шанс всегда есть, но трудно представить когда он произойдет. Доля доллара с 2015 года в мировых валютных резервах снижается и сейчас, если я правильно посчитал составляет 61.99%. Пока картина в пользу доллара. Данные за 1 квартал 2020 года:
Зображення
Зображення
https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4

И график (второй квартал 2019 г., не нашел новее). Но тенденцию уловить можно. Т.е. становится понятным, что шанс потеснить доллар у евро или какой-либо другой валюты появится не скоро.
Зображення

PS. Исправил 57.92% на 61.99%. Неправильно сперва посчитал :oops: Даже немного выросла.

U.S. dollar share of global currency reserves rose to 61.9% in Q1 2020 – IMF
https://nairametrics.com/2020/07/01/u-s-dollar-share-of-global-currency-reserves-rose-to-61-9-in-q1-2020-imf/
Интересно будет узнать данные за 2-й квартал, но я так понимаю их посчитают только через три месяца.
Patrick
 
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