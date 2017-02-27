одна и та же схема годами от нбу. тишина месецами - резкий подъём пару дней на меж.банке - далее выходит регулятор и душит панику. идёт курс вниз несколько дней - далее остановка, которая продлится в этот раз до 20 чисел августа с отметками - 27,5 - 27,75. а далее опять та же схема на межбанке и регулятора, но с новыми осенними остановками и курсами.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Всего навсего 350 лямов хватило успокоить и нерезов и население с банками. Смешно выходит,коронокризис реально подкосил способности бизнеса,даже сезонный всплеск спроса как-то быстро рассосался. Вот что значит нет эмиссии и бюджет не рассчитывается с подрядчиками. Так что передышка,боевая ничья на рынке медведей\быков)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
сейчас большой спрос на валюту и рубли от жителей неподк. территорий. им открыли пропускные пункты и они ломанулись в Украину за выплатами, которые скопились во время карантина. а там приличные суммы накопились у каждого жителя в грн.за эти месяцы. получают грн и моментально меняют её на рубли и валюту.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:сейчас большой спрос на валюту и рубли от жителей неподк. территорий. им открыли пропускные пункты и они ломанулись в Украину за выплатами, которые скопились во время карантина. а там приличные суммы накопились у каждого жителя в грн.за эти месяцы. получают грн и моментально меняют её на рубли и валюту.
понимают что могут менять на долл или евро. а вот откуда в Украине появляются рубли? тем более во время карантина?
Игорь Алексеевич написав:сейчас большой спрос на валюту и рубли от жителей неподк. территорий. им открыли пропускные пункты и они ломанулись в Украину за выплатами, которые скопились во время карантина. а там приличные суммы накопились у каждого жителя в грн.за эти месяцы. получают грн и моментально меняют её на рубли и валюту.
slonic32 написав:Марна справа, шукати логіку, де її нема апріорі)). Якби хотіли забезпечити комфортний курс для виходу нерезів, то залишил б адекватну облікову ставку 10-12%. А так ми спостерігаємо броунівський рух. Знижують ставку, публічно озвучують зростання курсу, змінюють керівництво НБУ, а ,коли нарешті починає падати гривня, зливають ЗВР для її підтримки. Ми спостерігаємо безцільну і тупу клоунада у виконанні влади((
"Узко мыслите, Хоботов!" (с.Покровские ворота) Свои из ОВГЗ вышли при 23-24. А всех кормить никто не обещал. Наоборот, курс подняли, чтобы нерезы настоящие вышли по 27-28. А если повезет, то и по 30. Т.е. меньше баксов на Запад утянули
ну так я ж писал - "це ПЕРЕМОГА !!!!" а всі зрада зрада ...
flyman написав: Тре провести реформу щоб "30" писалося як "ЗЕ"
35ЛЕНСКИЙ. 30 никак не получается
ЗЕ в шістьнадцятковій системі рівне 62 в десятковій
Не каркайте. Тут и при 30-ленском некоторые из окна выйти готовы. 3Е(hex)-ленский будет, но не сейчас... чуть папіздже...
Я не пойму. почему курс 30 вызывает эффект какого то провала и слива.Да 30 - это мелочи вовсе не отражающие положения дел.При прорыве и понимании инвесторов. что тут делать нечего, курс может стабилизироваться в разы выше.
Чого може? Воно так і буде! 37-38 в близькому майбутньому!