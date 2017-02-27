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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6050605160526053>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 190
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
48
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
96
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:11

одна и та же схема годами от нбу.
тишина месецами - резкий подъём пару дней на меж.банке - далее выходит регулятор и душит панику.
идёт курс вниз несколько дней - далее остановка, которая продлится в этот раз до 20 чисел августа с отметками - 27,5 - 27,75.
а далее опять та же схема на межбанке и регулятора, но с новыми осенними остановками и курсами. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всего навсего 350 лямов хватило успокоить и нерезов и население с банками.
Смешно выходит,коронокризис реально подкосил способности бизнеса,даже сезонный всплеск спроса как-то быстро рассосался.
Вот что значит нет эмиссии и бюджет не рассчитывается с подрядчиками.
Так что передышка,боевая ничья на рынке медведей\быков)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:22

сейчас большой спрос на валюту и рубли от жителей неподк. территорий.
им открыли пропускные пункты и они ломанулись в Украину за выплатами, которые скопились во время карантина.
а там приличные суммы накопились у каждого жителя в грн.за эти месяцы.
получают грн и моментально меняют её на рубли и валюту.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:46

  vitaliian написав:Даже есть шанс потеснить доллар на мировом рынке, не всем в кайф дешевеющий доллар.
Шанс всегда есть, но трудно представить когда он произойдет. Доля доллара с 2015 года в мировых валютных резервах снижается и сейчас, если я правильно посчитал составляет 61.99%. Пока картина в пользу доллара. Данные за 1 квартал 2020 года:
Зображення
Зображення
https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4

И график (второй квартал 2019 г., не нашел новее). Но тенденцию уловить можно. Т.е. становится понятным, что шанс потеснить доллар у евро или какой-либо другой валюты появится не скоро.
Зображення

PS. Исправил 57.92% на 61.99%. Неправильно сперва посчитал :oops: Даже немного выросла.

U.S. dollar share of global currency reserves rose to 61.9% in Q1 2020 – IMF
https://nairametrics.com/2020/07/01/u-s-dollar-share-of-global-currency-reserves-rose-to-61-9-in-q1-2020-imf/
Интересно будет узнать данные за 2-й квартал, но я так понимаю их посчитают только через три месяца.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:40

  Игорь Алексеевич написав:сейчас большой спрос на валюту и рубли от жителей неподк. территорий.
им открыли пропускные пункты и они ломанулись в Украину за выплатами, которые скопились во время карантина.
а там приличные суммы накопились у каждого жителя в грн.за эти месяцы.
получают грн и моментально меняют её на рубли и валюту.


понимают что могут менять на долл или евро.
а вот откуда в Украине появляются рубли? тем более во время карантина?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:51

  Игорь Алексеевич написав:сейчас большой спрос на валюту и рубли от жителей неподк. территорий.
им открыли пропускные пункты и они ломанулись в Украину за выплатами, которые скопились во время карантина.
а там приличные суммы накопились у каждого жителя в грн.за эти месяцы.
получают грн и моментально меняют её на рубли и валюту.

Что за бред?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вечером у меня на районе видел уже 27,85.
тут излишки грн появились и надо бы пристроить, как думаете, до какой цифры ждать отскока? Или евро?
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:59

  aleksandr-musienko написав:
  prodigy написав:ШЕВЧЕНКО І ШМИГАЛЬ ПОЛЕТІЛИ В БРЮССЕЛЬ

Думаешь навсегда?

- КУМЕ !!! КУМЕ !!! ви знаєте москалі в космос полетіли !!!!
- Шо всі ?!!! :shock:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:02

  Искатель написав:
  slonic32 написав:Марна справа, шукати логіку, де її нема апріорі)). Якби хотіли забезпечити комфортний курс для виходу нерезів, то залишил б адекватну облікову ставку 10-12%. А так ми спостерігаємо броунівський рух. Знижують ставку, публічно озвучують зростання курсу, змінюють керівництво НБУ, а ,коли нарешті починає падати гривня, зливають ЗВР для її підтримки. Ми спостерігаємо безцільну і тупу клоунада у виконанні влади((


"Узко мыслите, Хоботов!" (с.Покровские ворота)
Свои из ОВГЗ вышли при 23-24. А всех кормить никто не обещал. Наоборот, курс подняли, чтобы нерезы настоящие вышли по 27-28. А если повезет, то и по 30. Т.е. меньше баксов на Запад утянули :)

ну так я ж писал - "це ПЕРЕМОГА !!!!" а всі зрада зрада ... :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:06

  Кучинелли написав:
  headshaker написав:
  flyman написав:zРадио написав:

flyman написав:
Тре провести реформу щоб "30" писалося як "ЗЕ"



35ЛЕНСКИЙ. 30 никак не получается :mrgreen:


ЗЕ в шістьнадцятковій системі рівне 62 в десятковій


Не каркайте. Тут и при 30-ленском некоторые из окна выйти готовы.
3Е(hex)-ленский будет, но не сейчас... чуть папіздже...


Я не пойму. почему курс 30 вызывает эффект какого то провала и слива.Да 30 - это мелочи вовсе не отражающие положения дел.При прорыве и понимании инвесторов. что тут делать нечего, курс может стабилизироваться в разы выше.

Чого може? Воно так і буде! 37-38 в близькому майбутньому!
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