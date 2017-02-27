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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6050605160526053

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 190
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
48
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
96
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:09

  komp написав:
  Moneta написав:Нехило Яша прибарахлился, сопровождая сделки овгз-стервятников.

После увольнения из Нацбанка Смолий задекларировал более 40 объектов недвижимости, акции, парк машин, гольфкар и квадроцикл

https://dubinsky.pro/news/posle-uvolnen ... akcii-park

он прибарахлился давным давно, когда был продан Аваль австрийцам, а у него была там доля неплохая.
Но читателям "Сраны" и и волосатки "бородатой бабушки" это неведомо.

І все то ти знаєш! Прям тіньовий бухгалтер всіх багатих людей України! Сам то як?! Вспів прибарахлитися?! Корпоративні права на щось отримав? Чи так чужі гроші рахуєш?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:11

  vladus17 написав:
  Nazarkino написав:https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy

Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели? :shock:

согласен, знаю тех кто бы понес свои кровные евро под такой процент в укр.банк . Действительно почему не одолжить у своего народа ? :|
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:11

  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо


О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:18

  Nighthawk написав:
  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо


О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!

чисто практически вы с собой счетную машинку возите или там где откупаете на ЧР там есть своя ? это ж столько бабла руками перелопатить пальцы болеть будут :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:21

  Nighthawk написав:О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!

здається тут хтось вже хвалився 7,5к євро, лише нік інший був :D
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unicdima
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