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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:09
komp написав:
он прибарахлился давным давно, когда был продан Аваль австрийцам, а у него была там доля неплохая.
Но читателям "Сраны" и и волосатки "бородатой бабушки" это неведомо.
І все то ти знаєш! Прям тіньовий бухгалтер всіх багатих людей України! Сам то як?! Вспів прибарахлитися?! Корпоративні права на щось отримав? Чи так чужі гроші рахуєш?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:11
kianushkolosov написав:
Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.
P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо
О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:18
Nighthawk написав: kianushkolosov написав:
Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.
P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо
О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!
чисто практически вы с собой счетную машинку возите или там где откупаете на ЧР там есть своя ? это ж столько бабла руками перелопатить пальцы болеть будут
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:21
Nighthawk написав:
О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!
здається тут хтось вже хвалився 7,5к євро, лише нік інший був
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