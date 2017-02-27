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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6051605260536054>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 192
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
48
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
97
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:11

  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо


О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:18

  Nighthawk написав:
  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо


О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!

чисто практически вы с собой счетную машинку возите или там где откупаете на ЧР там есть своя ? это ж столько бабла руками перелопатить пальцы болеть будут :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:21

  Nighthawk написав:О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!

здається тут хтось вже хвалився 7,5к євро, лише нік інший був :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 04:23

  somilitark написав:Всего навсего 350 лямов хватило успокоить и нерезов и население с банками.
Смешно выходит,коронокризис реально подкосил способности бизнеса,даже сезонный всплеск спроса как-то быстро рассосался.
Вот что значит нет эмиссии и бюджет не рассчитывается с подрядчиками.
Так что передышка,боевая ничья на рынке медведей\быков)))


а какой сезон всплеск спроса? в июля и в августе рост завода долларов под покупку урожая.
судя по денежной базе, эмиссия все-таки есть. насчет расчетов с подрядчиками - хз, не в теме :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 07:19

  unicdima написав:
  Nighthawk написав:О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!

здається тут хтось вже хвалився 7,5к євро, лише нік інший був :D

Цифра популярная, половина от 15к, считать удобно ;-)
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:29

На скоко сегодня просядет дол. на МБ?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:38

Всем доброе утро!
Коллеги, вчерашний небольшой откат на межбанке - это смена тренда на какое-то время или просто небольшая остановка? Сегодня и на следующей неделе снова по чуть-чуть ввверх или будем топтаться на месте?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:42

  p_vovk74 написав:
  unicdima написав:
  Nighthawk написав:О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!

здається тут хтось вже хвалився 7,5к євро, лише нік інший був :D

Цифра популярная, половина от 15к, считать удобно ;-)

Полпачки от пачки в 15к? ;) у нас каждый по своему понимает пачку и её половину - Алекс2006 вам ща расскажет как правильно вычислять
Востаннє редагувалось SAndriy1 в П'ят 24 лип, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Anadonta написав:Всем доброе утро!
Коллеги, вчерашний небольшой откат на межбанке - это смена тренда на какое-то время или просто небольшая остановка? Сегодня и на следующей неделе снова по чуть-чуть ввверх или будем топтаться на месте?
топтаться или вниз до 27
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:43

  sergikkc007 написав:На скоко сегодня просядет дол. на МБ?


якщо вийде сіті,то не факт що присядем
Nazarkino
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