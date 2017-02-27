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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6051605260536054

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 192
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
48
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
97
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:49

Утренние курсы, 9-40:
Харьков 27.85 - 27.88

Наблюдается курсовое разнообразие, цифры меняются быстро и точно выделить реальный диапазон сложновато.
Диапазон цен: 27.75..27.85 - 27.88..27.98 (ПОВ, опт)

Сумы 27.75 - 27.95
Полтава 27.75 - 27.90
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:57

Зробили всіх разом)))

Ну що, всі сіли і зручно вмостились в останній вагон пА28?
Хотіли заїхати в Європу?
Добре, але наступна станція Жеринка! :D
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 24 лип, 2020 10:02, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:58

27.75 - 27.85(90) - в ожидании межбанка. Харьков и Полтава
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Походу Рыбьему глазу дали ЦУ держать курс до 28 пока все нужные нерезы не выйдут с бумаг
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:09

  vitaliian написав:
  Anadonta написав:Всем доброе утро!
Коллеги, вчерашний небольшой откат на межбанке - это смена тренда на какое-то время или просто небольшая остановка? Сегодня и на следующей неделе снова по чуть-чуть ввверх или будем топтаться на месте?
топтаться или вниз до 27


Вниз до 27 теперь уже кажется чем-то совсем нереальным.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:11

Доброе Утро. Всем Здоровья! Многие ещё не понимают психологию поведения «Зелёного змия «.Некоторые про 24...,некоторые про 30... Всё будет сделано тихо и быстро . Впрочем как и смена во власти и НБУ. Они вообще предсказуемы . Стоит только внимательно слушать , то что говорит новое лицо. Например о образовании. Если раньше всех дятлов учили читать и таблице умножения, то сейчас думаю будут выдавать аттестат с надписью , считает на калькуляторе и воспринимает на слух.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:11

  yama написав:
  Nighthawk написав:
  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо


О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!

чисто практически вы с собой счетную машинку возите или там где откупаете на ЧР там есть своя ? это ж столько бабла руками перелопатить пальцы болеть будут :oops:

Не знаю, конечно, где Nighthawk скупается, но во всех нормальных обменках машинки и так стоят. А если менялу "надом" вызвать -- можно и руками неспеша посчитать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:14

Здається нерезиденти трохи пригальмували


Вітаююсь совсіма

Вони продали ОВДП на
91802,80 - 91652,8 = 150 млн.грн. всього.

Попит має впасти.

ВО

PS
Чогось в обертах за 21.07.2020 відбулась корекція :!:

  Сибарит написав:...
Во вторник объем валютного рынка вырос с 451.9 до 575.7 млн. Чистое предложение составило 475.7 млн, что соответствует приличным докарантинным оборотам. Клиентские обороты тоже выросли. Предложение прибавило немного, а спрос вырос серьезно, образовав серьезный перекос, размер которого примерно соответствует объему интервенции.


А в поточних даних НБУ на сьогодні маємо 576,7 млн.грн. Звідкілясь взявся ще 1 млн.

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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