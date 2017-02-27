Утренние курсы, 9-40:
Харьков 27.85 - 27.88
Наблюдается курсовое разнообразие, цифры меняются быстро и точно выделить реальный диапазон сложновато.
Диапазон цен: 27.75..27.85 - 27.88..27.98 (ПОВ, опт)
Сумы 27.75 - 27.95
Полтава 27.75 - 27.90
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:49
Утренние курсы, 9-40:
Харьков 27.85 - 27.88
Наблюдается курсовое разнообразие, цифры меняются быстро и точно выделить реальный диапазон сложновато.
Диапазон цен: 27.75..27.85 - 27.88..27.98 (ПОВ, опт)
Сумы 27.75 - 27.95
Полтава 27.75 - 27.90
Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:57
Зробили всіх разом)))
Ну що, всі сіли і зручно вмостились в останній вагон пА28?
Хотіли заїхати в Європу?
Добре, але наступна станція Жеринка!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 24 лип, 2020 10:02, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Походу Рыбьему глазу дали ЦУ держать курс до 28 пока все нужные нерезы не выйдут с бумаг
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:09
Вниз до 27 теперь уже кажется чем-то совсем нереальным.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:11
Доброе Утро. Всем Здоровья! Многие ещё не понимают психологию поведения «Зелёного змия «.Некоторые про 24...,некоторые про 30... Всё будет сделано тихо и быстро . Впрочем как и смена во власти и НБУ. Они вообще предсказуемы . Стоит только внимательно слушать , то что говорит новое лицо. Например о образовании. Если раньше всех дятлов учили читать и таблице умножения, то сейчас думаю будут выдавать аттестат с надписью , считает на калькуляторе и воспринимает на слух.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:11
Не знаю, конечно, где Nighthawk скупается, но во всех нормальных обменках машинки и так стоят. А если менялу "надом" вызвать -- можно и руками неспеша посчитать...
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:14
Здається нерезиденти трохи пригальмували
Вітаююсь совсіма
Вони продали
91802,80 - 91652,8 = 150 млн.грн. всього.
Попит має впасти.
ВО
PS
Чогось в обертах за 21.07.2020 відбулась корекція
А в
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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