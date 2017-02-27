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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6053605460556056>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 192
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
48
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
97
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:28

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Звідкілясь взявся ще 1 млн.

Не знаю.
Или я вчера мимо кнопки промахнулся, или уточнили данные. Оба варианта вполне реальны и время от времени случаются.


Вітаю, Сибарит.

Ні, Ви не промахнулися! Я звернув увагу тому, що в око впали оберти тількі по доляру, які вчора були меньші за 500 млн., бо то цифра яку я беру щоденно, а сьогодні вони більше 500! Таки відбулась якась корекція!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 24 лип, 2020 10:30, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что межбанк?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можна вічно дивитись на три речі:
1) як горить вогонь
2) як тече вода
3) і як падає курс на "міняйло" :mrgreen:
Еееехххххх, лєпотааааа! ©
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Однако просматривается закономерность пиков на межбанке - НБу выходит с пробной интервенцией , затем идет основная - самая большая и заключительная , третья , которую межбанк уже всю не в состоянии переварить .
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:52

10-45: Сумы 27.65 - 27.85, доллар подешевел на 10 коп.
Харьков 27.70..27.72 - 27.80
Полтава, судя по аукционам тоже появились продажи 27.80
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:54

  Captain Obvious написав:Что межбанк?


Пока минус 7 копеек, но что-то темп падения уже больно высокий.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Повторим сценарий прошлого года? теперь до зимы только вниз)))))))
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:57

  vladus17 написав:
  Nazarkino написав:https://ua.korrespondent.net/business/financial/4255535-ukraina-rozmistyla-yevrobondy-na-2-miliardy

Под 7.25% Годовых в Евро от государства! Такого даже в жирный (в плане депо ставок) 2015 небыло (Приват вроде максимум 7% давал ДО налогов) . Они там че , билинов переели? :shock:

И "нологи плотить" не надо :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:59

Корректируемся https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... M3IzAjIyM=
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:04

  V tehno-teplo написав:Однако просматривается закономерность пиков на межбанке - НБу выходит с пробной интервенцией , затем идет основная - самая большая и заключительная , третья , которую межбанк уже всю не в состоянии переварить .

Я бы не называл первую пробной. Это вполне соответствует психологии рынка.
Этапов я бы выделил 4.
1. Начинается небольшое движение, НБУ не вмешивается.
2. Начинается саморазогрев и создается дисбаланс. НБУ вынужден вмешаться.
3. Вмешательство НБУ устраняет дисбаланс, но усиливает панику, дисбаланс снова появляется.
4. Топливо заканчивается и начинается движение в другую сторону. Иногда этот этап начинается в середине дня, тогда это выглядит как мелкая интервенция, а иногда с самого начала сессии, тогда вмешательство не требуется.
У нас этот процесс обычно занимает 1-2 недели.
Это текущие колебания, процесс общий для движения в любую сторону, а общий результат на более длительных периодах зависит уже от экономики.
Сибарит
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