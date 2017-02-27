Вітаю, Сибарит.
Ні, Ви не промахнулися! Я звернув увагу тому, що в око впали оберти тількі по доляру, які вчора були меньші за 500 млн., бо то цифра яку я беру щоденно, а сьогодні вони більше 500! Таки відбулась якась корекція!
ВО
Хай щастить!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:28
Вітаю, Сибарит.
Ні, Ви не промахнулися! Я звернув увагу тому, що в око впали оберти тількі по доляру, які вчора були меньші за 500 млн., бо то цифра яку я беру щоденно, а сьогодні вони більше 500! Таки відбулась якась корекція!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 24 лип, 2020 10:30, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что межбанк?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Можна вічно дивитись на три речі:
1) як горить вогонь
2) як тече вода
3) і як падає курс на "міняйло"
Еееехххххх, лєпотааааа! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Однако просматривается закономерность пиков на межбанке - НБу выходит с пробной интервенцией , затем идет основная - самая большая и заключительная , третья , которую межбанк уже всю не в состоянии переварить .
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:52
10-45: Сумы 27.65 - 27.85, доллар подешевел на 10 коп.
Харьков 27.70..27.72 - 27.80
Полтава, судя по аукционам тоже появились продажи 27.80
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:54
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Повторим сценарий прошлого года? теперь до зимы только вниз)))))))
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:57
И "нологи плотить" не надо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:59
Корректируемся
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:04
Я бы не называл первую пробной. Это вполне соответствует психологии рынка.
Этапов я бы выделил 4.
1. Начинается небольшое движение, НБУ не вмешивается.
2. Начинается саморазогрев и создается дисбаланс. НБУ вынужден вмешаться.
3. Вмешательство НБУ устраняет дисбаланс, но усиливает панику, дисбаланс снова появляется.
4. Топливо заканчивается и начинается движение в другую сторону. Иногда этот этап начинается в середине дня, тогда это выглядит как мелкая интервенция, а иногда с самого начала сессии, тогда вмешательство не требуется.
У нас этот процесс обычно занимает 1-2 недели.
Это текущие колебания, процесс общий для движения в любую сторону, а общий результат на более длительных периодах зависит уже от экономики.
|