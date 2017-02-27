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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6053605460556056

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 192
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
48
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
97
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:33

  Andrew_ написав:Повторим сценарий прошлого года? теперь до зимы только вниз)))))))


На мой взгляд, вероятность такого сценария стремится к 0, т. к. в этом году ситуация совершенно другая. Цыплят по осени считают...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:36

  Сибарит написав:
  V tehno-teplo написав:Однако просматривается закономерность пиков на межбанке - НБу выходит с пробной интервенцией , затем идет основная - самая большая и заключительная , третья , которую межбанк уже всю не в состоянии переварить .

Я бы не называл первую пробной. Это вполне соответствует психологии рынка.
Этапов я бы выделил 4.
1. Начинается небольшое движение, НБУ не вмешивается.
2. Начинается саморазогрев и создается дисбаланс. НБУ вынужден вмешаться.
3. Вмешательство НБУ устраняет дисбаланс, но усиливает панику, дисбаланс снова появляется.
4. Топливо заканчивается и начинается движение в другую сторону. Иногда этот этап начинается в середине дня, тогда это выглядит как мелкая интервенция, а иногда с самого начала сессии, тогда вмешательство не требуется.
У нас этот процесс обычно занимает 1-2 недели.
Это текущие колебания, процесс общий для движения в любую сторону, а общий результат на более длительных периодах зависит уже от экономики.


Где-то так...

  Сибарит написав: Если в стратегии НБУ ничего не поменялось, а времени для серьезных изменений прошло маловато, характер его действий может намекать на близость рынка к насыщению. Но это не точно.


А здесь вы очень точно подметили, за что отдельное спасибо)
Electron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:46

  yama написав:
  Nighthawk написав:
  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо


О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!

чисто практически вы с собой счетную машинку возите или там где откупаете на ЧР там есть своя ? это ж столько бабла руками перелопатить пальцы болеть будут :oops:


зОчем так сложно?
На руках було 4.5к - куплених по 31.36 (2к), 31,68 (1к в ГазМясі) і 1,5к в тому ж Мясі по 31,90. Спочатку 1,5к по 32.15 пішло в ОТП-на кредитну гривню бралися, і тут же пішли назад. Видали пачками пробандероленими - я їхній давній клієнт, касирці довіряю.
Потім, коли побачив, що діло пахне гасом, решту 3к скинув в ОТП. 96450. 300 грн в сторону і з тими ж пробандероленими пачками в обмінку. І повторний раунд. А 3к євро вручну я якось сам перерахую :mrgreen: Навіть 2 рази з інтервалом в 30 хв :P
Nighthawk
 
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