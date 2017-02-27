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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:33
Andrew_ написав:
Повторим сценарий прошлого года? теперь до зимы только вниз)))))))
На мой взгляд, вероятность такого сценария стремится к 0, т. к. в этом году ситуация совершенно другая. Цыплят по осени считают...
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Anadonta
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:36
Сибарит написав: V tehno-teplo написав:
Однако просматривается закономерность пиков на межбанке - НБу выходит с пробной интервенцией , затем идет основная - самая большая и заключительная , третья , которую межбанк уже всю не в состоянии переварить .
Я бы не называл первую пробной. Это вполне соответствует психологии рынка.
Этапов я бы выделил 4.
1. Начинается небольшое движение, НБУ не вмешивается.
2. Начинается саморазогрев и создается дисбаланс. НБУ вынужден вмешаться.
3. Вмешательство НБУ устраняет дисбаланс, но усиливает панику, дисбаланс снова появляется.
4. Топливо заканчивается и начинается движение в другую сторону. Иногда этот этап начинается в середине дня, тогда это выглядит как мелкая интервенция, а иногда с самого начала сессии, тогда вмешательство не требуется.
У нас этот процесс обычно занимает 1-2 недели.
Это текущие колебания, процесс общий для движения в любую сторону, а общий результат на более длительных периодах зависит уже от экономики.
Где-то так...
Сибарит написав:
Если в стратегии НБУ ничего не поменялось, а времени для серьезных изменений прошло маловато, характер его действий может намекать на близость рынка к насыщению
. Но это не точно.
А здесь вы очень точно подметили, за что отдельное спасибо)
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:46
yama написав: Nighthawk написав: kianushkolosov написав:
Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.
P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо
О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!
чисто практически вы с собой счетную машинку возите или там где откупаете на ЧР там есть своя ? это ж столько бабла руками перелопатить пальцы болеть будут
зОчем так сложно?
На руках було 4.5к - куплених по 31.36 (2к), 31,68 (1к в ГазМясі) і 1,5к в тому ж Мясі по 31,90. Спочатку 1,5к по 32.15 пішло в ОТП-на кредитну гривню бралися, і тут же пішли назад. Видали пачками пробандероленими - я їхній давній клієнт, касирці довіряю.
Потім, коли побачив, що діло пахне гасом, решту 3к скинув в ОТП. 96450. 300 грн в сторону і з тими ж пробандероленими пачками в обмінку. І повторний раунд. А 3к євро вручну я якось сам перерахую
Навіть 2 рази з інтервалом в 30 хв
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