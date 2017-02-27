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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:33
Andrew_ написав:
Повторим сценарий прошлого года? теперь до зимы только вниз)))))))
На мой взгляд, вероятность такого сценария стремится к 0, т. к. в этом году ситуация совершенно другая. Цыплят по осени считают...
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Anadonta
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:36
Сибарит написав: V tehno-teplo написав:
Однако просматривается закономерность пиков на межбанке - НБу выходит с пробной интервенцией , затем идет основная - самая большая и заключительная , третья , которую межбанк уже всю не в состоянии переварить .
Я бы не называл первую пробной. Это вполне соответствует психологии рынка.
Этапов я бы выделил 4.
1. Начинается небольшое движение, НБУ не вмешивается.
2. Начинается саморазогрев и создается дисбаланс. НБУ вынужден вмешаться.
3. Вмешательство НБУ устраняет дисбаланс, но усиливает панику, дисбаланс снова появляется.
4. Топливо заканчивается и начинается движение в другую сторону. Иногда этот этап начинается в середине дня, тогда это выглядит как мелкая интервенция, а иногда с самого начала сессии, тогда вмешательство не требуется.
У нас этот процесс обычно занимает 1-2 недели.
Это текущие колебания, процесс общий для движения в любую сторону, а общий результат на более длительных периодах зависит уже от экономики.
Где-то так...
Сибарит написав:
Если в стратегии НБУ ничего не поменялось, а времени для серьезных изменений прошло маловато, характер его действий может намекать на близость рынка к насыщению
. Но это не точно.
А здесь вы очень точно подметили, за что отдельное спасибо)
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Electron
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:46
yama написав: Nighthawk написав: kianushkolosov написав:
Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.
P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо
О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!
чисто практически вы с собой счетную машинку возите или там где откупаете на ЧР там есть своя ? это ж столько бабла руками перелопатить пальцы болеть будут
зОчем так сложно?
На руках було 4.5к - куплених по 31.36 (2к), 31,68 (1к в ГазМясі) і 1,5к в тому ж Мясі по 31,90. Спочатку 1,5к по 32.15 пішло в ОТП-на кредитну гривню бралися, і тут же пішли назад. Видали пачками пробандероленими - я їхній давній клієнт, касирці довіряю.
Потім, коли побачив, що діло пахне гасом, решту 3к скинув в ОТП. 96450. 300 грн в сторону і з тими ж пробандероленими пачками в обмінку. І повторний раунд. А 3к євро вручну я якось сам перерахую
Навіть 2 рази з інтервалом в 30 хв
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Nighthawk
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:53
всё прогнозируемо, и как всегда по одному сценарию.
как и ожидалось катимся к 27,5-27,75 и остановка с этими показателями до 22 августа
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:53
Nighthawk написав:
Видали пачками пробандероленими - я їхній давній клієнт, касирці довіряю.
Ну це насправді небезпечно ... Касири навіть своїм колегам по сусідству не довіряють ...
Колись торбу гривні забандероленими пачками отримав в одній касі , перейшов на інший поверх - і віддав іншій касирці . 2-3 хвилини максимум . Перехід в супроводі менеджера . Вона зателефонувала тій , що видавала , але все одно все пропустила через машинку . Забодався чекати .
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:56
Игорь Алексеевич написав:
всё прогнозируемо, и как всегда по одному сценарию.
как и ожидалось катимся к 27,5-27,75 и остановка с этими показателями до 22 августа
а после 22-го вверх
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Kalgan
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:01
Kalgan написав: Игорь Алексеевич написав:
всё прогнозируемо, и как всегда по одному сценарию.
как и ожидалось катимся к 27,5-27,75 и остановка с этими показателями до 22 августа
а после 22-го вверх
только вверх я уже писал про это сценарий неделю назад.
а вообще этот курс должен был быть ещё в середине июня, т.к. к этому времени вышли все спекулянты из бумаг леры и рожковой.
д.яша спецом на публику разыграл этот цирк - типа плохой, хороший дядя и покинул это звено с огвз по спек. курсу 2019-2020г. последним. он там тоже был в хорошей доле.
сентябрь опять будет игра на меж.банке с резкими скачками к отметке 29 и курс до конца октября остановится на отметке 28,5.
31 декабря встретим с отметками 28,75 - 29,45
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 24 лип, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:11
Anadonta написав:
Всем доброе утро!
Коллеги, вчерашний небольшой откат на межбанке - это смена тренда на какое-то время или просто небольшая остановка? Сегодня и на следующей неделе снова по чуть-чуть ввверх или будем топтаться на месте?
Торгаши решили временно зафиксировать прибыль от роста за всю неделю. Ну и попутно ждут результатов поездки Шмыгаля и Шевченко в Европу. Дадут или не дадут им кредит. А если дадут, то сколько и какими траншами.
Ну и фактор даты покрытия кредитных лимитов не сбрасывайте со счетов. 25 числа край погашения в банке-"бегемоте". А тут еще и на выходные попадает. Вот и просел бакс сразу на 20 копеек! Вытряхивать же валюту у населения надо по более низкому курсу.
Опт на сейчас 27.75-27.78, т.е. просели тоже на 20 копеек.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:21
3.2 млрд $ кредитів в один день(2 млрд облігації + 1.2 млрд допомога ЄС) збили курс долара лише на десять копійок. Дуже цікаво, який зараз був би курс, якби нинішня влада брала кредитів стільки як попередники, а не до усрачки
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:31
Expert100500 написав:
3.2 млрд $ кредитів в один день(2 млрд облігації + 1.2 млрд допомога ЄС) збили курс долара лише на десять копійок. Дуже цікаво, який зараз був би курс, якби нинішня влада брала кредитів стільки як попередники, а не до усрачки
хэх, традиційно під виплату валютних кредитів і їх обслуговуванню курс збивають,
а при їх отриманні, курс нагнітають.
https://fi202x.blogspot.com/
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