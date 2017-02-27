RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6054605560566057>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 192
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
48
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
97
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:33

  Andrew_ написав:Повторим сценарий прошлого года? теперь до зимы только вниз)))))))


На мой взгляд, вероятность такого сценария стремится к 0, т. к. в этом году ситуация совершенно другая. Цыплят по осени считают...
Anadonta
 
Повідомлень: 845
З нами з: 25.11.12
Подякував: 125 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:36

  Сибарит написав:
  V tehno-teplo написав:Однако просматривается закономерность пиков на межбанке - НБу выходит с пробной интервенцией , затем идет основная - самая большая и заключительная , третья , которую межбанк уже всю не в состоянии переварить .

Я бы не называл первую пробной. Это вполне соответствует психологии рынка.
Этапов я бы выделил 4.
1. Начинается небольшое движение, НБУ не вмешивается.
2. Начинается саморазогрев и создается дисбаланс. НБУ вынужден вмешаться.
3. Вмешательство НБУ устраняет дисбаланс, но усиливает панику, дисбаланс снова появляется.
4. Топливо заканчивается и начинается движение в другую сторону. Иногда этот этап начинается в середине дня, тогда это выглядит как мелкая интервенция, а иногда с самого начала сессии, тогда вмешательство не требуется.
У нас этот процесс обычно занимает 1-2 недели.
Это текущие колебания, процесс общий для движения в любую сторону, а общий результат на более длительных периодах зависит уже от экономики.


Где-то так...

  Сибарит написав: Если в стратегии НБУ ничего не поменялось, а времени для серьезных изменений прошло маловато, характер его действий может намекать на близость рынка к насыщению. Но это не точно.


А здесь вы очень точно подметили, за что отдельное спасибо)
Electron
 
Повідомлень: 329
З нами з: 01.04.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:46

  yama написав:
  Nighthawk написав:
  kianushkolosov написав:Итак, поздравляю всех участвовавших в забеге, на сегодня еще один этап гонки пройден. В ближайшее время судя по всему топтание на месте, потихоньку то вверх то вниз.

P.S. Продал 1000$ в среднем по 27.5, ушло на двухлетнее гривнедепо


О боже мой, скока пафосу за нещасні 1к баксів... O tempora, o mores!
Сьогодні вдало ОТП покормив сумарно на 7,5к євро з подальшим відкупом євро назад на ЧР... А тут, блін, аж 1к баксів, а понтів, гейби мульйон продав!

чисто практически вы с собой счетную машинку возите или там где откупаете на ЧР там есть своя ? это ж столько бабла руками перелопатить пальцы болеть будут :oops:


зОчем так сложно?
На руках було 4.5к - куплених по 31.36 (2к), 31,68 (1к в ГазМясі) і 1,5к в тому ж Мясі по 31,90. Спочатку 1,5к по 32.15 пішло в ОТП-на кредитну гривню бралися, і тут же пішли назад. Видали пачками пробандероленими - я їхній давній клієнт, касирці довіряю.
Потім, коли побачив, що діло пахне гасом, решту 3к скинув в ОТП. 96450. 300 грн в сторону і з тими ж пробандероленими пачками в обмінку. І повторний раунд. А 3к євро вручну я якось сам перерахую :mrgreen: Навіть 2 рази з інтервалом в 30 хв :P
Nighthawk
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 17.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:53

всё прогнозируемо, и как всегда по одному сценарию.
как и ожидалось катимся к 27,5-27,75 и остановка с этими показателями до 22 августа :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5127
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:53

  Nighthawk написав:Видали пачками пробандероленими - я їхній давній клієнт, касирці довіряю.


Ну це насправді небезпечно ... Касири навіть своїм колегам по сусідству не довіряють ...
Колись торбу гривні забандероленими пачками отримав в одній касі , перейшов на інший поверх - і віддав іншій касирці . 2-3 хвилини максимум . Перехід в супроводі менеджера . Вона зателефонувала тій , що видавала , але все одно все пропустила через машинку . Забодався чекати .
Puente
 
Повідомлень: 3341
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:56

  Игорь Алексеевич написав:всё прогнозируемо, и как всегда по одному сценарию.
как и ожидалось катимся к 27,5-27,75 и остановка с этими показателями до 22 августа :roll:

а после 22-го вверх :?:
Kalgan
 
Повідомлень: 402
З нами з: 02.01.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:01

  Kalgan написав:
  Игорь Алексеевич написав:всё прогнозируемо, и как всегда по одному сценарию.
как и ожидалось катимся к 27,5-27,75 и остановка с этими показателями до 22 августа :roll:

а после 22-го вверх :?:


только вверх я уже писал про это сценарий неделю назад.
а вообще этот курс должен был быть ещё в середине июня, т.к. к этому времени вышли все спекулянты из бумаг леры и рожковой.
д.яша спецом на публику разыграл этот цирк - типа плохой, хороший дядя и покинул это звено с огвз по спек. курсу 2019-2020г. последним. он там тоже был в хорошей доле.
сентябрь опять будет игра на меж.банке с резкими скачками к отметке 29 и курс до конца октября остановится на отметке 28,5.
31 декабря встретим с отметками 28,75 - 29,45
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 24 лип, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5127
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:11

  Anadonta написав:Всем доброе утро!
Коллеги, вчерашний небольшой откат на межбанке - это смена тренда на какое-то время или просто небольшая остановка? Сегодня и на следующей неделе снова по чуть-чуть ввверх или будем топтаться на месте?

Торгаши решили временно зафиксировать прибыль от роста за всю неделю. Ну и попутно ждут результатов поездки Шмыгаля и Шевченко в Европу. Дадут или не дадут им кредит. А если дадут, то сколько и какими траншами.
Ну и фактор даты покрытия кредитных лимитов не сбрасывайте со счетов. 25 числа край погашения в банке-"бегемоте". А тут еще и на выходные попадает. Вот и просел бакс сразу на 20 копеек! Вытряхивать же валюту у населения надо по более низкому курсу. 8)

Опт на сейчас 27.75-27.78, т.е. просели тоже на 20 копеек.
yuri_m
 
Повідомлень: 825
З нами з: 25.11.08
Подякував: 69 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

3.2 млрд $ кредитів в один день(2 млрд облігації + 1.2 млрд допомога ЄС) збили курс долара лише на десять копійок. Дуже цікаво, який зараз був би курс, якби нинішня влада брала кредитів стільки як попередники, а не до усрачки
Expert100500
 
Повідомлень: 137
З нами з: 31.01.20
Подякував: 109 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:31

  Expert100500 написав:3.2 млрд $ кредитів в один день(2 млрд облігації + 1.2 млрд допомога ЄС) збили курс долара лише на десять копійок. Дуже цікаво, який зараз був би курс, якби нинішня влада брала кредитів стільки як попередники, а не до усрачки

хэх, традиційно під виплату валютних кредитів і їх обслуговуванню курс збивають,
а при їх отриманні, курс нагнітають.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20618
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6054605560566057>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7084 1600396
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 12:31
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19488 2409598
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 00:14
sleazy
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 106627
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.