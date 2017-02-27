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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6054605560566057

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 192
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
48
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
97
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:32

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.07.2020........................27,7382
Гривна укрепилась на 14 копеек.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Ограничившись коротким перекуром вместо утреннего кофе, сначала медленно с постепенным сужением спреда до рабочих 2 копеек, а потом быстрее покатились вниз. К 10-40 опустились на 4 копейки и уравновесились. Около 11-30 приподнялись на полкопейки и снова остановились до 12. Как для первого дня после разворота, снижение не очень интенсивное.

НБУ вчера продал 48 млн.
Остатки на коррсчетах не изменились. Сокращение объема суточных сертификатов было компенсировано интервенцией НБУ и досрочным возвратом очередной порции рефинанса. Обналичка была компесирована расходами казначейства. Получившиеся мизерными результаты монетарных операций и автономных факторов дополнительно уравновесили друг друга. Редкая картина.

В среду объем валютного рынка вырос с 576.7 до весьма впечатляющих 670.3 млн. Чистое предложение составило около 470 млн, оставшись почти на уровне вторника. Даже на пике паники недостатка в валюте видно не было, просто спрос вырос. А вот клиенты стали больше придерживать валюту, при неизменном спросе предложение упало. На покрытие разницы клиентских спроса и предложения ушла почти вся интервенция. Среди банков такой паники не наблюдалось.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Народ, ну что Вы как дети. Все же ясно на Межбанке. Цель, в район 30 грн за доллар, но по своей тупости они это раструбили по всем каналам. Когда Смолия убрали, то сняли последнюю преграду. Бизнес резко стал заходить в доллар и пошел резкий рост. Не знаю для чего НБУ тратит резервы на межбанке, наверное что бы показать независимость и сгладить резкий рост. Но цель то осталась- 30 грн и бизнес и население это понимают. Так что рост продолжится, резкий и опять будут сливаться резервы.
инженер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По евро.Думаю на американской сессии пробьют линию сопротивления 1,1625 и на выходные там и останемся. На следующей неделе консолидация, возможно сходит на 1,15 а потом дальнейший рост.
инженер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Летим дальше
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:44

  Captain Obvious написав:Летим дальше


теперь остановка. будем топтаться месяц на месте :P
все уходят в отпуск и многим уже по барабану курс до сентября. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 24 лип, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:53

  Captain Obvious написав:Летим дальше

Не летим, а планомерно, по 1-2 копеечки в час, будем подрастать. Пока выделенный Европой кредит в 1.2 ярда евро не съест межбанк... Конец месяца, надо зарплаты бюджетникам выплачивать. Вот туда эти евро и пойдут. Плюс 29 июля выплачивать надо кредиторам хорошую сумму. Вот в первых числах августа и будет новый резкий всплеск курса!

Опт ползет вверх строго за МБ: 27.77-27.79, т.е. +0.02.
yuri_m
 
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