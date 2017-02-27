Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:32

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

24.07.2020........................27,7382

Гривна укрепилась на 14 копеек.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Ограничившись коротким перекуром вместо утреннего кофе, сначала медленно с постепенным сужением спреда до рабочих 2 копеек, а потом быстрее покатились вниз. К 10-40 опустились на 4 копейки и уравновесились. Около 11-30 приподнялись на полкопейки и снова остановились до 12. Как для первого дня после разворота, снижение не очень интенсивное.



НБУ вчера продал 48 млн.

Остатки на коррсчетах не изменились. Сокращение объема суточных сертификатов было компенсировано интервенцией НБУ и досрочным возвратом очередной порции рефинанса. Обналичка была компесирована расходами казначейства. Получившиеся мизерными результаты монетарных операций и автономных факторов дополнительно уравновесили друг друга. Редкая картина.



В среду объем валютного рынка вырос с 576.7 до весьма впечатляющих 670.3 млн. Чистое предложение составило около 470 млн, оставшись почти на уровне вторника. Даже на пике паники недостатка в валюте видно не было, просто спрос вырос. А вот клиенты стали больше придерживать валюту, при неизменном спросе предложение упало. На покрытие разницы клиентских спроса и предложения ушла почти вся интервенция. Среди банков такой паники не наблюдалось.