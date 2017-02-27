Alex2006 написав:

Я смотрю модератор Ирина решила превратить и этот форум в загон-портал? Или она тоже сидит в баксе и ей неприятно читать реальную картину о ситуации от человека, который в ней разбираеться, что регулярно подтверждаеться? И не стыдно вам? При ДС такого не было, наоборот, банились и терлись посты Кабанчиков и про-российских любителей страныюа, а теперь вот как все переменилось? Хотите чтобы на форуме оставались лишь посты баксодержателей и вводить читателя в заблуждение, что так думают все? Вы готовы взять на себя ответственность за то, что люди развалят экономику страны из-за того, что будут слушать местных писак, и не будут видеть альтернативных адекватных мнений? Если вы и дальше планируете искривлять картину мнений людей в выгодное для вас русло, прошу забанить меня здесь навсегда, я не планирую участвовать в очередном загон-портале для обнищания населения страны с целью личной выгоды загонял. Позорище, не иначе, очень жаль, что ДС нет, и форум так опустили, что модераторы спокойно злоупотребляют властью ради личной выгоды.