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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6056605760586059>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 194
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
49
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
98
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:51

  инженер написав:По евро.Думаю на американской сессии пробьют линию сопротивления 1,1625 и на выходные там и останемся. На следующей неделе консолидация, возможно сходит на 1,15 а потом дальнейший рост.

Судя по СОТ отчетам фонды сейчас тарят и лонги и шОрта .. посмотрим - что будет на этой неделе .. склоняюсь все же к варианту близкого разворота по евре :roll:
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:56

  V tehno-teplo написав:
  Alex2006 написав:скоро начнут сливать транш для покрытия дефицита бюджета, под это курс сейчас и завышали.

А что насчет гривны от погашения ОВГЗ в конце июля ?? куда она пойдет ?? там вроде не маленькая сумма :roll:

В новые ОВГЗ и в вывод через бакс. Как раз этого момента и ждут чтобы слить транш выгодно, разве не понятно?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:57

  Alex2006 написав:
  V tehno-teplo написав:
  Alex2006 написав:скоро начнут сливать транш для покрытия дефицита бюджета, под это курс сейчас и завышали.

А что насчет гривны от погашения ОВГЗ в конце июля ?? куда она пойдет ?? там вроде не маленькая сумма :roll:

В новые ОВГЗ и в вывод через бакс. Как раз этого момента и ждут чтобы слить транш выгодно, разве не понятно?

Если тебе все было понятно, зачем продавал по 24.55 то что покупал по 26-27 ?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:06

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  V tehno-teplo написав:А что насчет гривны от погашения ОВГЗ в конце июля ?? куда она пойдет ?? там вроде не маленькая сумма :roll:

В новые ОВГЗ и в вывод через бакс. Как раз этого момента и ждут чтобы слить транш выгодно, разве не понятно?

Если тебе все было понятно, зачем продавал по 24.55 то что покупал по 26-27 ?

Я покупал то дешевле) То что купил по 26-27 было продано по 28, не переживайте за меня, я в хорошем плюсе, я ж уже говорил) Чего не скажешь про севших в поезд по 28 :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:10

В 2019 году в Украину пришло $11,9 млрд частных переводов. За полгода в 2020 году только $2,9 млрд. Индекс падения на текущий момент -75,6%. В кризисный 2014 год было -24%.

Официальная статистика Нацбанка от 30 июня 2020 года.
Зображення
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:21

  Alex2006 написав:Я покупал то дешевле) То что купил по 26-27 было продано по 28, не переживайте за меня, я в хорошем плюсе, я ж уже говорил) Чего не скажешь про севших в поезд по 28 :)

Давай только не чеши тут, потому что тебя все хорошо помнят, когда ты покупал и когда что продавал.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:23

  rollo написав:В 2019 году в Украину пришло $11,9 млрд частных переводов. За полгода в 2020 году только $2,9 млрд. Индекс падения на текущий момент -75,6%. В кризисный 2014 год было -24%.

Официальная статистика Нацбанка от 30 июня 2020 года.

индекс падения нужно сравнивать тогда с прошлым полугодием а не годом целым, даже по текущему индекс падения не более 50%. Тем более что неизвестно насколько больше переводов идет во втором полугодии когда идут сборы урожаев основные.
Nefrite
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:28

Модераторы Астановитесь!

  Alex2006 написав:Я смотрю модератор Ирина решила превратить и этот форум в загон-портал? Или она тоже сидит в баксе и ей неприятно читать реальную картину о ситуации от человека, который в ней разбираеться, что регулярно подтверждаеться? И не стыдно вам? При ДС такого не было, наоборот, банились и терлись посты Кабанчиков и про-российских любителей страныюа, а теперь вот как все переменилось? Хотите чтобы на форуме оставались лишь посты баксодержателей и вводить читателя в заблуждение, что так думают все? Вы готовы взять на себя ответственность за то, что люди развалят экономику страны из-за того, что будут слушать местных писак, и не будут видеть альтернативных адекватных мнений? Если вы и дальше планируете искривлять картину мнений людей в выгодное для вас русло, прошу забанить меня здесь навсегда, я не планирую участвовать в очередном загон-портале для обнищания населения страны с целью личной выгоды загонял. Позорище, не иначе, очень жаль, что ДС нет, и форум так опустили, что модераторы спокойно злоупотребляют властью ради личной выгоды.

Согласен! Модераторы явно поддерживают загон!
Вчера, во время очередной атаки свидетелей "идемна30-50-100" я написал, что скоро ждем выход Alex2006 :), с намеком, что будет разворот, и мой пост моментально потерли.
Нужно делать скрины постов и выкладывать на других форумах!
pppman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:37

  Captain Obvious написав:Летим дальше

клоун, далеко не улетай :mrgreen:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Хотите чтобы на форуме оставались лишь посты баксодержателей

а где ты был пока ракета не выдохлась? неужели в бане сидел?
...
а, блин, опять забанили.
через месяц во время очередного отката опять будет расказывать что откупился по 27,5 и слил по 29
Buxx
 
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