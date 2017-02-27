инженер написав:По евро.Думаю на американской сессии пробьют линию сопротивления 1,1625 и на выходные там и останемся. На следующей неделе консолидация, возможно сходит на 1,15 а потом дальнейший рост.
Судя по СОТ отчетам фонды сейчас тарят и лонги и шОрта .. посмотрим - что будет на этой неделе .. склоняюсь все же к варианту близкого разворота по евре
Alex2006 написав:скоро начнут сливать транш для покрытия дефицита бюджета, под это курс сейчас и завышали.
А что насчет гривны от погашения ОВГЗ в конце июля ?? куда она пойдет ?? там вроде не маленькая сумма
В новые ОВГЗ и в вывод через бакс. Как раз этого момента и ждут чтобы слить транш выгодно, разве не понятно?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
V tehno-teplo написав:А что насчет гривны от погашения ОВГЗ в конце июля ?? куда она пойдет ?? там вроде не маленькая сумма
В новые ОВГЗ и в вывод через бакс. Как раз этого момента и ждут чтобы слить транш выгодно, разве не понятно?
Если тебе все было понятно, зачем продавал по 24.55 то что покупал по 26-27 ?
Я покупал то дешевле) То что купил по 26-27 было продано по 28, не переживайте за меня, я в хорошем плюсе, я ж уже говорил) Чего не скажешь про севших в поезд по 28
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
rollo написав:В 2019 году в Украину пришло $11,9 млрд частных переводов. За полгода в 2020 году только $2,9 млрд. Индекс падения на текущий момент -75,6%. В кризисный 2014 год было -24%.
Официальная статистика Нацбанка от 30 июня 2020 года.
индекс падения нужно сравнивать тогда с прошлым полугодием а не годом целым, даже по текущему индекс падения не более 50%. Тем более что неизвестно насколько больше переводов идет во втором полугодии когда идут сборы урожаев основные.
Alex2006 написав:Я смотрю модератор Ирина решила превратить и этот форум в загон-портал? Или она тоже сидит в баксе и ей неприятно читать реальную картину о ситуации от человека, который в ней разбираеться, что регулярно подтверждаеться? И не стыдно вам? При ДС такого не было, наоборот, банились и терлись посты Кабанчиков и про-российских любителей страныюа, а теперь вот как все переменилось? Хотите чтобы на форуме оставались лишь посты баксодержателей и вводить читателя в заблуждение, что так думают все? Вы готовы взять на себя ответственность за то, что люди развалят экономику страны из-за того, что будут слушать местных писак, и не будут видеть альтернативных адекватных мнений? Если вы и дальше планируете искривлять картину мнений людей в выгодное для вас русло, прошу забанить меня здесь навсегда, я не планирую участвовать в очередном загон-портале для обнищания населения страны с целью личной выгоды загонял. Позорище, не иначе, очень жаль, что ДС нет, и форум так опустили, что модераторы спокойно злоупотребляют властью ради личной выгоды.
Согласен! Модераторы явно поддерживают загон! Вчера, во время очередной атаки свидетелей "идемна30-50-100" я написал, что скоро ждем выход Alex2006 , с намеком, что будет разворот, и мой пост моментально потерли. Нужно делать скрины постов и выкладывать на других форумах!