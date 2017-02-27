инженер написав:По евро.Думаю на американской сессии пробьют линию сопротивления 1,1625 и на выходные там и останемся. На следующей неделе консолидация, возможно сходит на 1,15 а потом дальнейший рост.
Судя по СОТ отчетам фонды сейчас тарят и лонги и шОрта .. посмотрим - что будет на этой неделе .. склоняюсь все же к варианту близкого разворота по евре
Alex2006 написав:скоро начнут сливать транш для покрытия дефицита бюджета, под это курс сейчас и завышали.
А что насчет гривны от погашения ОВГЗ в конце июля ?? куда она пойдет ?? там вроде не маленькая сумма
В новые ОВГЗ и в вывод через бакс. Как раз этого момента и ждут чтобы слить транш выгодно, разве не понятно?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
V tehno-teplo написав:А что насчет гривны от погашения ОВГЗ в конце июля ?? куда она пойдет ?? там вроде не маленькая сумма
В новые ОВГЗ и в вывод через бакс. Как раз этого момента и ждут чтобы слить транш выгодно, разве не понятно?
Если тебе все было понятно, зачем продавал по 24.55 то что покупал по 26-27 ?
Я покупал то дешевле) То что купил по 26-27 было продано по 28, не переживайте за меня, я в хорошем плюсе, я ж уже говорил) Чего не скажешь про севших в поезд по 28
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
rollo написав:В 2019 году в Украину пришло $11,9 млрд частных переводов. За полгода в 2020 году только $2,9 млрд. Индекс падения на текущий момент -75,6%. В кризисный 2014 год было -24%.
Официальная статистика Нацбанка от 30 июня 2020 года.
индекс падения нужно сравнивать тогда с прошлым полугодием а не годом целым, даже по текущему индекс падения не более 50%. Тем более что неизвестно насколько больше переводов идет во втором полугодии когда идут сборы урожаев основные.
Не летим, а планомерно, по 1-2 копеечки в час, будем подрастать. Пока выделенный Европой кредит в 1.2 ярда евро не съест межбанк... Конец месяца, надо зарплаты бюджетникам выплачивать. Вот туда эти евро и пойдут. Плюс 29 июля выплачивать надо кредиторам хорошую сумму. Вот в первых числах августа и будет новый резкий всплеск курса!
Опт ползет вверх строго за МБ: 27.77-27.79, т.е. +0.02.
Прошло 2 часа, полёт нормальный - опт прибавил еще 3 копейки к курсам, стало 27.80-27.83. Вот такой, тихой сапой и будут ползти вверх. Не надо галопом скакать, плавный рост самый надежный. Это значит, что обороты на рынке хорошие и спрос-предложение сбалансированы.
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 24 лип, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.