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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6056605760586059

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 194
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
49
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
98
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:06

  rollo написав:В 2019 году в Украину пришло $11,9 млрд частных переводов. За полгода в 2020 году только $2,9 млрд. Индекс падения на текущий момент -75,6%. В кризисный 2014 год было -24%. Официальная статистика Нацбанка от 30 июня 2020 года. [@image@]

Туристичні поїздки компенсують мальок, проскакувала інфа що минулого року вивезли 8 ярдів

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:33

  Buxx написав:
  Alex2006 написав:Хотите чтобы на форуме оставались лишь посты баксодержателей

а где ты был пока ракета не выдохлась? неужели в бане сидел?
...
а, блин, опять забанили.
через месяц во время очередного отката опять будет расказывать что откупился по 27,5 и слил по 29

Справедливости ради, хочу заметить, что во время отката все обвалисты зникли, як роса на сонцi :) ...
сейчас снова повылазили...
pppman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

30 липня будуть ще 2 млрд $ єврооблігацій випускати на 12 років. У нас часом немає закону, який би забороняв брати кредити на строк довший своєї каденції при владі?
https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_anno ... WiPPVIudTA
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:13

15-55:
Харьков 27.81 - 27.87 (утром 27.85 - 27.88), спред от 7 до 10 копеек.
Диапазон цен наличного доллара: 27.77..27.81 - 27.87..27.90 (ПОВ, опт)

Сумы 27.65 - 27.80..27.90 (27.75 - 27.95)
Полтава 27.77 - 27.87 (27.75 - 27.90)

Хочу показать сегодняшнюю динамику на примере одной из харьковских обменок:
09-03: 27.85 - 27.98
09-50: 27.75 - 27.90
12-34: 27.70 - 27.82
14-57: 27.80 - 27.90
Patrick
 
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