Туристичні поїздки компенсують мальок, проскакувала інфа що минулого року вивезли 8 ярдів
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:06
Туристичні поїздки компенсують мальок, проскакувала інфа що минулого року вивезли 8 ярдів
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:33
Справедливости ради, хочу заметить, что во время отката все обвалисты зникли, як роса на сонцi ...
сейчас снова повылазили...
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
30 липня будуть ще 2 млрд $ єврооблігацій випускати на 12 років. У нас часом немає закону, який би забороняв брати кредити на строк довший своєї каденції при владі?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:13
15-55:
Харьков 27.81 - 27.87 (утром 27.85 - 27.88), спред от 7 до 10 копеек.
Диапазон цен наличного доллара: 27.77..27.81 - 27.87..27.90 (ПОВ, опт)
Сумы 27.65 - 27.80..27.90 (27.75 - 27.95)
Полтава 27.77 - 27.87 (27.75 - 27.90)
Хочу показать сегодняшнюю динамику на примере одной из харьковских обменок:
09-03: 27.85 - 27.98
09-50: 27.75 - 27.90
12-34: 27.70 - 27.82
14-57: 27.80 - 27.90
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