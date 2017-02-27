Туристичні поїздки компенсують мальок, проскакувала інфа що минулого року вивезли 8 ярдів
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:06
Туристичні поїздки компенсують мальок, проскакувала інфа що минулого року вивезли 8 ярдів
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:33
Справедливости ради, хочу заметить, что во время отката все обвалисты зникли, як роса на сонцi ...
сейчас снова повылазили...
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
30 липня будуть ще 2 млрд $ єврооблігацій випускати на 12 років. У нас часом немає закону, який би забороняв брати кредити на строк довший своєї каденції при владі?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:13
15-55:
Харьков 27.81 - 27.87 (утром 27.85 - 27.88), спред от 7 до 10 копеек.
Диапазон цен наличного доллара: 27.77..27.81 - 27.87..27.90 (ПОВ, опт)
Сумы 27.65 - 27.80..27.90 (27.75 - 27.95)
Полтава 27.77 - 27.87 (27.75 - 27.90)
Хочу показать сегодняшнюю динамику на примере одной из харьковских обменок:
09-03: 27.85 - 27.98
09-50: 27.75 - 27.90
12-34: 27.70 - 27.82
14-57: 27.80 - 27.90
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:32
Зато у дипломнета учёток как у дурика махорки))
В госфинансах начинаются чудеса,каккой-то таинственный меценат вчера пополнил казну на 10 ярдов гривен,да вы не ослышались,вчера кто-то откашлял почти 10-ку)))
Даже в день уплаты налогов такого не бывает,а в шмыганомике можно.
Может тихонько НБУ подсуетился,ибо Нафтогаз с приматиком уже выдоены и не у дел,а тут раз и немножко статистику ужасную подправили в просто очень плохую.
На утро 24-го числа собрали 50 ярдов,НДС компенсировали на 2.5(норма 12).
Может даже 60 ярдов наколядуют такими кульбитами,при плане 115,кто знает?(((
По курсу,думаю надо ждать поведение нерезов,29 числа им откашляет Минфин торбу бабла,могут быть варианты.
Странный какой-то откат,толком не закрепились как начали опять смотреть в гору.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:51
Щодо деградації... Сьогодні зупинився біля «Ощадбанку», бо треба було терміново поміняти тисячу доларів... Курс був 27,72, мені сподобався і я підійшов до каси і запитую - візьмете таку суму... Відповідь трішки мене здивувала - візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Далі на моє здивування для чого він мені, касир почала аргументовано мені пояснювати як добре бути з таким полісом! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65... Добре, що квитки в кіно чи канцтовари не запропонували!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:07
Звонок на горячую линию прямо возле кассы слегка отрезвляет некоторых очень рьяных исполнителей.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:09
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Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 24 лип, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:11
НБУ на этой неделе продал 348 млн.долларов.
вторник - 100 млн
среда - 200 млн
четверг - 48 млн
Сегодня НБУ не выходил на межбанк, в итоге курс улетел на 27,87.
А миняйло тормозят ))))))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:31
как-то тупо получилось: было бы примерно столько же гривны и страховка, а так только гривна
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